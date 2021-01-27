فيفي عبده تعترف للمرة الأولي: «كنت بسخر من كورونا وأقول مكرونة..مكنتش عارفة إنه خطير»(فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حذرت من خلاله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت «فيفي»: «أولًا بشكر كل الناس اللي سألوا عليا في الشدة، وحشتوني جدًا وربنا يخليكم ليا ومحتاجة لدعائكم ليا، أنا بقول إني مجاليش كورونا، لأني محافظة على نفسي، وربنا اداني موضوع رجلي عشان أقعد في البيت ومخدش كورونا، رجليا مكنتش بقدر أمشي عليها».

ووجهت الراقصة الاستعراضية، بعض النصائح للمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا: «لما كنت بضحك بقول مكرونة ولازانيا، مكنتش أعرف أنه صعب أوي كده، وبوجه رسالة لكل الشباب المتهور اللي مش بيسمع الكلام، وبيفتكر الموضوع بسيط: خلو بالكم من نفسكم، الموضوع بقى خطر جدًا، مكنتش أعرف إنه بالصعوبة دي، لكن عرفت أنه مش هين وبيضيع أرواح ناس بنحبها، فأرجوكم خدوا بالكم».

وتابعت فيفي عبده: «خاف على نفسك وعلى القريب منك، وعلى اللي في البيت، ولو جالك كورونا لازم تقول إنه جالك، ويا رب كل اللي في المستشفيات، يا رب يقوموا بألف مليون سلامة»، واختتمت: «الله يرحم كل اللي توفوا من زمايلي أو غيرهم، يا رب كل اللي في المستشفي يقوموا بألف مليون سلامة».

فيفي عبده تدعم حورية فرغلي

كانت فيفي عبده، دعمت الفنانة حورية فرغلي، عقب تصريحاتها الأخيرة، إذ نشرت صورة مجمعة للفنانة حورية فرغلي، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: «حورية فرغلي النجمة الجميلة من جوه ومن بره، طول عمرك قمر وموهوبة وطيبة»، موجهة رسالة لها: «متزعليش وخديها مني حكمة، الضربة اللي متموتش بتقوي، يلا ارجعي لجمهورك، 5 مواه».