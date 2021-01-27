نادر حمدي يرد على منتقدي فستان زوجته: بتهلكوا في أي حاجة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان نادر حمدي، متابعي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا من حفل زفافه على المنتجة سارة حسني، الذي عقد قبل أيام قليلة.

ووجه «نادر» رسالة رومانسية لزوجته، قائلًا: «سيبتها بظروفها والحمد لله، ربنا عوضني بأحلى عروسة، عقبالكم.. سيبها بظروفها».

وتفاعل متابعو «نادر» في التعليقات بالمباركة له على زواجه، بينما انتقد آخرين فستان زوجته، الذي ظن البعض أنه شفاف وجريء، وأثارت الانتقادات غضب الفنان، الذي علق قائلًا: «هو أنا عندي سؤال لبعض الناس اللي نظرها ضعيف.. أنتوا بجد فاكرين إن الفستان شفاف؟ ولا أنتوا بتهلكوا في أي حاجة».

واحتفل الفنان نادر حمدي، بعيد ميلاد زوجته ونشر أول صورة لهما بعد الزواج، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلًا: «كل سنة وأنتي طيبة.. كل سنة وأنتي مراتي وحبيبتي».

حفل زفاف نادر حمدي

كان الفنان نادر حمدي احتفل بزواجه من المنتجة سارة حسني في حفل حاشد، شهده عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة.

ومن أبرز الحضور في حفل زفاف نادر حمدي، نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، والفنان مصطفى حجاج، والممثل كريم فهمي، والفنان أحمد فهمي وزوجته الممثلة هنا الزاهد، والمغني محمد عطية، الشاعر الغنائي تامر حسين. وأحيا الحفل عدد من نجوم الفن منهم محمد حماقي، وكارمن سليمان، وأعضاء فريق واما.

وتألقت العروس بفستان باللونين الأبيض و«شامبين»، طويل وضيق، ومزود بفتحة جانبية متوسطة الطول، امتاز بأنه مزين بنقوش رقيقة وكرانيش، مع اعتمادها على مكياج سموكي، وشعر أشقر منسدل يحمل بعض التموجات «ويفي»، فيما أطل العريس نادر حمدي ببدلة كلاسيكية سوداء برابطة عنق قاتمة اللون.