ماذا يحدث للجسم عند تناول الكراث يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد الكراث من أكثر الخضراوات المفيدة للجسم، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة، ويتم استخدامه كعلاج لبعض الأمراض مثل خفض ضغط الدم المرتفع، و السكري وأمراض القلب.

وفي التقرير نستعرض فوائد تناول الكراث على صحة الإنسان، وفقا لما أورد موقع "webmd" الطبي:

- غني بمركبات الفلافونويد التي تعتبر من مضادات الأكسدة وقد يكون لها خصائص مضادة للالتهابات والتقليل من الإصابة بمرض السكري.

- يساعد على تقوية العظام والمفاصل، نظرا لاحتوائه على بفيتامين K، ومجموعة من المعادن الهامة مثل: الكالسيوم، المغنيسيوم، ما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

- ينتمي الكراث لعائلة الأليوم النباتية، المعروفة بخصائصها كمضادات الأكسدة، وأيضا يحتوي على نسبة عالية من الفلافونويدات لمكافحة السرطان.

- يحتوي على لوتين وزياكسانثين، أو ما يسمي الكاروتينات، ما يساعد على التقليل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

- وبسبب أنه منخفض السعرات الحرارية، فيمكن أن يساهم في إنقاص الوزن، حيث يمكن أن يمنحك الماء والألياف الموجودة في الكراث إحساسًا بالامتلاء والشبع.

- تناوله بانتظام يساهم في علاج فقر الدم، لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد، الذي يحفز من إنتاج المزيد من الهيموجلوبين للدم.

- مصدر رائع للألياف، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية القابلة للذوبان، تساعد على تحسين عملية الهضم وجعل الجهاز الهضمي يعمل بسلاسة.

- بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم، يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وتحسين عضلة القلب، وتقليل الإصابة من خطر النوبات القلبية.

- يعد من الخضروات الخضراء بفيتامين B6، المسؤول عن صحة الخلايا العصبية، كما يساعد أيضا على تقليل الإرهاق والإجهاد.

- مصدر جيد للحديد، ما يجعله يساهم بشكل خاص في نمو الشعر وتقوية البصيلات وتحفيزها على النمو.

- تحسين صحة البشرة، والحماية من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية وذلك بسبب محتواه العالي من فيتامين سي وبيتا كاروتين.

- يمكن تناول الكراث أن يجعل شعرك لامعا وجذابا، حيث إن المنجنيز والكبريت الموجودان به يساعدان على تقوية وتكثيف الشعر وحمايته من قشرة فروة الرأس.