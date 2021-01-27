تعرفي على الطريقة الصحيحة لوضع أحمر الخدود

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر إن أحمر الخدود يعد بمثابة عصا سحرية للتمتع بوجه يشع إشراقا وحيوية، بشرط وضعه بالطريقة الصحيحة.

وأوضحت فيشر أنه ينبغي وضع أحمر الخدود انطلاقا من غضروف الأذن باتجاه طرف الأنف حتى منتصف بؤبؤ العين.

وفي الخطوة التالية يتم توزيع أحمر الخدود بتحريك الفرشاة في حركات باتجاه الخارج بعيدا عن الأنف، وبذلك يتماهى أحمر الخدود مع البشرة.

وبدلا من أحمر الخدود البودرة تنصح فيشر باستخدام قلم أحمر الخدود (Blush Stick)؛ حيث يمكن توزيعه على الخدود بسهولة أكبر بفضل قوامه الكريمي الناعم، فضلا عن احتوائه على زيت يعتني بالبشرة.

وللحصول على بشرة وردية تشع إشراقا وحيوية يمكن استخدام قلم أحمر خدود يزهو بلون خوخي ناعم مع بريق ذهبي.

وبالإضافة إلى ذلك، تنصح فنانة التجميل الألمانية باستخدام مستحضر تفتيح، على أن يتم تطبيقه تحت العين حتى الصدغ، وكذلك تحت الأنف وحول الفم، أي في كل المواضع الخاصة بحركات الوجه التعبيرية.