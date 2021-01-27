كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 12:32 مساءً - لاحظنا هذا العام الرواج الكثيف لموضة السويت شيرت المفعمة بالشباب، وهي لاتزال مستكملة رواجها لموسم ربيع 2021 كواحدة من أهم الاتجاهات، بالأخص لعاشقات الأسلوب الكاجوال والرياضي المريح.

السويت شيرت لإطلالة رياضية من غوتشي Gucci



شاهدنا السويت شيرت بألوان تصاميم وخامات متنوعة، ضمن عروض أزياء 2021 منسقة بأساليب لافتة وجميلة جداً، منها ما جاء رياضياً بحتاً، ومنها ما جمع بين الأسلوبين الرياضي والأنثوي الرقيق.

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أفكار تنسيق السويت شيرت لإطلالات ربيع 2021 الكاجوال

تنسيق السويت شيرت والبنطلون بأسلوب البدلة لربيع 2021

السويت شيرت مع البيرمودا من ماكس مارا Max Mara



مازالت منصات العروض تحفز المرأة على اعتماد أسلوب البدلة set من خلال السويت شيرت المتناسقة مع البنطلون، لإطلالة ربيعية مفعمة بالراحة.

وقد أعجبنا طقم السويت شيرت مع البيرمودا باللون السادة الواحد، الكاميل، ضمن عرض ماكس مارا Max Mara؛ حيث تميزت السويت شيرت بالأكمام المنفوخة العصرية التي تعتبر آخر موضة، والقبعة التي تعتبر مثالية لموسم الربيع وتقلب الطقس.

اعتمدي مع هذه الإطلالة صندلاً بدون كعب وإكسسوارات ذهبية، ولا تنسي الحقيبة الكبيرة بأسلوب Tote Bag لاستكمال اللوك.

كذلك؛ فقد رصدنا طقم السويت شيرت المنسق مع التنورة، ولكن هذه المرة بلوك كامل بالطبعات ضمن عرض برادا Prada؛ فجاء جامعاً بين أناقة التنورة وراحة السويت شيرت.

اعتمدي مع هذه الإطلالة حذاءً بكعب للارتقاء بها وإضفاء لمسة من الأنوثة، ومن الأفضل أن تتفادي الإكسسوارات لعدم المبالغة.

تنسيق السويت شيرت مع التنورة المكسرة لربيع 2021

سويت شيرت باللون الأبيض مع تنورة بالكسرات من برادا Prada



من قال إنه لا يمكنك أن ترتدي التنورة مع السويت شيرت؟! فقد أثبتت منصات العروض ذلك؛ حيث قدمت مجموعة من الإطلالات بالسويت شيرت مع التنورة المكسرة الميدي، بألوان عصرية وتصاميم تناسب الشابات على وجه الخصوص.

رصدناها ناعمة مفعمة بالانتعاش ضمن عرض برادا Prada، من خلال سويت شيرت باللون الأبيض مكتوب عليها بالأسود وتنورة مكسرة باللون الأبيض أيضاً.

يليق حذاء السنيكر بهذه الإطلالة، كما ويمكنك أن ترتدي معها القبعة بأسلوب cap للوك عصري شبابي.

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السويت شيرت مع البنطلون لربيع 2021

سويت شيرت بالطبعات بمزيج من الطبعات مع الليغينغ من دولتشي اند غابانا Dolce&Gabbana



عندما نفكر في ارتداء سويت شيرت، غالباً ما يخطر ببالنا تنسيقها مع البنطلون..

إلا أنه لربيع 2021؛ فقد نسقها المصممون العالميون على منصات عروض أسابيع الموضة العالمية مع البناطيل الواسعة الفضفاضة لراحة مثالية، كما رصدناها ضمن عرض إم إم 6 ميزون مارجيلا MM6 By Maison Margiela باللون الأسود مع البنطلون الأبيض، كما ورصدنا السويت شيرت بأسلوب عصري مفعم بالألوان، ضمن عرض كريستيان ديور Christian Dior مع البنطلون الواسع القصير.

أما لدى دولتشي آند غابانا Dolce&Gabbana؛ فقد اتخذت السويت شيرت أسلوب تنسيق مميزاً من خلال اعتمادها مع الليغينغ الذي يبرز جمال المرأة وأنوثتها.