ما هي ألوان المجوهرات التي تحتاجين إليها في سهراتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 12:32 مساءً - على الرغم من الظروف الصعبة التي نمرّ بها، لا تزال الرغبة في التألق بخيارات مفعمة بالأناقة والفخامة حلم كل سيدة. وبالتأكيد ليس هناك أفضل من المجوهرات لتحقيق هذه الرغبة وإضفاء ترف ورفاهية على الإطلالات.

في مجموعات هذا الموسم، التي حملت توقيع أهم الدور العالمية والعلامات التجارية الكبرى، لفتتنا التصاميم المبتكرة والمتنوّعة في أسلوب تنفيذها وفي المعادن والأحجار التي دخلت في صياغتها. حرفية عالية عكستها هذه المجوهرات، جمعت لمسة فنيّة من خلال لوحة ألوان منعشة مستوحاة من درجات قوس القزح لتناسب أجواء الصيف.

وإلى جانب المجوهرات، جاءت مجموعة الساعات التي لم تكن تقليدية أبداً، إنما ظهرت على شكل لوحات فنيّة أبدعت أنامل المصمّمين في تنفيذها.



فخامة الأسود



في مزيج لافت زاد من فخامة المجوهرات، التقى الذهب الأبيض مع أحجار الماس والحجر الأسود الأنيق. بدت قطع الحليّ مشرقة مع لمسة كلاسيكية غنيّة. نسّقي هذه المجوهرات مع فستان أسود وانعمي بإطلالة راقية. بإمكانك أن تختاري هذا السوار العريض من مجموعة Tattoo من Akillis، أو عقد Tweed الفاخر من مجوهرات CHANEL، أو بإمكانك أن تزيّني معصمك بساعة Maillon de Cartier لإضفاء لمسة أنوثة على إطلالتك.

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ماس متوهّج



أينما حلّ حجر الماس، ترك بريقاً ووهجاً لا يقاومان. يزيد الماس من إشراقة الإطلالة وفخامتها، ولعلّ أجمل الثنائيات هي تلك التي تجمع بين هذا الحجر وبين الذهب الأبيض في قطع مجوهرات نفيسة تليق بأهم المناسبات.

زيّني إطلالتك في السهرات بسوار فاخر كسوار Plume de Paon من بوشرون Boucheron أو بأقراط L’Heure de Diamant من Chopard. أو بإمكانك أن تكتفي بوضع ساعة Limelight Gala من Piaget المرصّعة بالكامل بأحجار الماس الفاخرة.



أزرق ملكي



للون الأزرق سحره الفاتن الذي يطغى على إطلالة السيدة. سواء اختارت هذه الدرجة لتزيّن ملابسها أو مجوهراتها، فالنتيجة واحدة.. إطلالة ملكية بامتياز! اختاري مجوهرات مرصّعة بالحجر الأزرق وتألقي في مناسباتك المقبلة.

هذه الأقراط من مجوهرات Boghossian مثالية لإطلالة بمنتهى الأنوثة، أما إذا كنت تبحثين عن خيارات مميّزة وفريدة، فإن خاتم Dior et Moi من Dior Fine Jewellery سيكون الخيار الأمثل لك. ولصاحبة الذوق الكلاسيكي، ننصحك باختيار ساعة Reverso One من Jeager Le-Coultre والمزيّنة بميناء باللون الأزرق الداكن.

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وردي ناعم



على اختلاف درجاته، الزاهية منها والداكنة، يعكس اللون الوردي الكثير من الأنوثة في إطلالة السيدة. اختاري مجوهرات مرصّعة بحجر السافير الوردي أو الزهري الفاتح، مع بعض حبيبات الماس البرّاقة وتمتعي بطلّة لافتة ورقيقة في الوقت نفسه.

عقد Tweed Couture من CHANEL المرصّع بأحجار الوردي بدرجاته المختلفة يزيد من فخامة إطلالاتك، أما هذا الخاتم من مجوهرات Mouawad فهو مثالي لمختلف الأوقات. وتأتي ساعة Hortensia Eden من Chaumet لتزيّن معصمك بكثيرة من النعومة.