«عزة» تستغيث: جوزي محامي بيجيب حقوق الناس وظالم في بيته.. «ضربني بالسكينة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فيديو متداول خلال الساعات الماضية، تظهر فيه سيدة تدعى عزة حسن، تشتكى من ظلم زوجها على حد قولها، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، بعد أن ظهرت ووجهها يعاني من آثار الضرب: «كان بيموتني بالسكينة، عشان بطلب منه يسيب مصروف البيت».

زوجها ضربها بسبب مصروف البيت

تقول السيدة، إن زوجها محامي أحوال شخصية، ينجح في الحصول على حقوق الناس، لكنه يسلب حقوق المقربين منه -على حسب وصفها -، مؤكدة أنها تناشد جميع المسؤولين لاسترداد حقها، بعد أن تكسر وجهها من شدة الضرب: «اللي عمل فيا كده جوزى أبو عيالي، اللي أنا فيه ميرضيش أي حد في الدنيا».

حررت محضر بعدم التعرض

تضيف عزة، أنها حررت محضرا ضد زوجها بعدم التعرض لها بعد ضربها: «داس على وشي بالجزمة وضربني قدام عيالي التلاتة»، لافتة إلى أنه اعتاد أن يغيب عن البيت لأكثر من أسبوعين، دون ترك أموال للإنفاق على صغاره في غيابه، ما اضطرها للاستلاف، وحين عاد وطلبت منه مصروف البيت ضربها.

زوجها محامي أحوال شخصية

«جوزى محامى بيجيب حقوق الناس وبيعرف ياخد حقوق القريبين منه أوى، وقفت معاه واشتغلت معاه، وبقالي 9 سنين متجوزاه، مبطلبش منه أي حاجة، عايشة معاه بما يرضي الله، كان كل أملي يكبر ويكبر معاه عياله، خلى وشي كله كسورـ عشان بطلب منه يسيب فلوس في البيت، لأنه بيسيبنا كتير بالأسبوع والـ10 أيام»، مؤكدة أنها لم تفكر أبدًا بأن تخرج في فيديو بهذ الشكل كى تشكو من زوجها.

أطفالي اترعبوا من شكلي

تحكي السيدة، أن أطفالها الثلاثة عاشوا ليلة أمس، لحظات رعب، خاصة الصغير صاحب العامين، مؤكدة أنها على هذا الحال منذ 3 سنوات، وتحملت من أجل الأطفال، لكنها في آخر مرة لم تتحمل بعد أن اشتدت الضرب عليها: «أنا عايزة حقي لأني كنت بموت، وفضلت أنزف كتير، وأمي اترعبت لما شافت منظري».