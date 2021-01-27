بعد عامين من الزواج ..سلمي ترفع قضية على زوجها:"خلعته وخدت مليون جنيه"

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يستمر زواجهما عامين، إذ بدأت المشاكل تعرف طريقها إلى سلمى شريف، منذ أن اكتشفت أن زوجها عقيم، ويرفض العلاج أو استشارة طبيب، كي يرزقا بأطفال، فضلًا عن أنه عصبي المزاج، وعدما فشلت كل المحاولات، قررت رفع قضية خُلع، وتنازلت عن كل مستحقاتها داخل محكمة أسرة الجيزة «دائرة 14».

تولى القضية المحامي معتز الدكر، الذي نجح في الحصول على الحكم، فضلًا عن وقف الأحكام التي رفعها عليها الزوج، لاسترداد المهر، الذي أكد أنه بقيمة 3 مليون جنيه: «قال إنها خدت منه 2 مليون كاش في المهر، وهما 50 ألف بس، ورجعناهم، وقال إنه اشترى ليها طقم ألماظ عن طريق أميرة جبتهوله بمليون جنيه، كان عايز يسترده بس مينفعش».

وأكد المحامي، أنه لا يمكن استرداد الشبكة بانعقاد العقد، فهي من حقها حتى بعد الحصول على حكم بالخلع، لافتًا إلى أن الزوج لم يثبت أنها حصلت منه على مليوني جنيه، وبالتالي خسر الدعوى التي رفعها ضد زوجته: «المبلغ الحقيقي المكتوب في الوثيقة 50 ألف جنيه فقط».

اقتراح بتعديل «الخُلع» بتنازل المرأة عن نصف حقوقها فقط

قال «الدكر» لـ«هُن»، إن الزوجة حين تقرر رفع دعوى خلع، تخرج منها خاسرة كل شيء، وبالتالي يجب أن يتم حفظ جزء من حقوقها المادية، وعدم التنازل عنها دفعة واحدة: «الست بتكون خسرانة في الخلع، وأحيانًا بتدفع له كمان فلوس، عشان تحصل على الحكم، لأن فيه أزواج بيستعينوا بشهود زور وبيقولوا ادعاءات باطلة، فبتضطر تدفع عشان تخلع، لذلك طالبت في القانون الجديد يكون الخلع، مقابل التتنازل عن نص حقوقها وليس كل حقوقها».

مناقشة قانون الأحوال الشخصية

يستعد مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة، للموافقة على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، وشارك فيه جميع المعنيين به، وأبرزها «القومى للمرأة، والأزهر، والأعلى للقضاء، والقومى لحقوق الإنسان»، تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب لمناقشته، مع القوانين المقدمة من النواب.

القانون الجديد جاء بمثابة انفراجة للأحوال الشخصية، التي شاخت بعد أن تخطى عمر قوانينها نحو 100 عام، الأمر الذي استجوب تعديله الآن، ومن المنتظر أن يشهد التشريع الجديد، الذى جاء كتشريع موحّد للقوانين العديدة للأحوال الشخصية المطبقة حالياً وخاصة بالمسلمين، جدلا واسعا، وتعديلات كثيرة داخل البرلمان، خصوصا وسط الخلاف الشديد فى عدد من الملفات، مثل «الرؤية، والاستضافة، وحضانة الطفل».

يذكر أن القانون الجديد جاء في صالح المرأة، إذ يمنحها امتيازات واسعة لإلزام الرجل بسداد نفقتها، وكذلك رعايتها هى وأطفالها، وضمان حقها فى الطلاق حال تعرضها لأى ضرر، بل وتدخلت الدولة من خلال القانون بصندوق جديد لدعم المرأة المصرية، لرعاية المطلقات وضمان حياة كريمة لهن، كحل جذرى لحرمان عدد كبير منهن.