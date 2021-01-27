إنجي خطاب في رسالة مؤثرة لـ أشرف زكي: دايما في ضهري وبتديني نفس حب بابا (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة جديدة، شاركتها الفنانة إنجي خطاب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، برفقة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، معبرة عن امتنانها الكبير له، ومتحدثةً عن تفاصيل العلاقة الإنسانية التي تجمعه بها.

وعلقت إنجي، على الصورة: «أحلى مفاجأة في الدنيا.. الأب دكتور أشرف زكي، مكالمتك ليا علي الهوا أثناء استضافتي في برنامج (مساء الفن)، ديه حاجة كبيرة أوي بالنسبالي، كمية حبك ليا ودعمك وإيمانك بيا، والكلام اللي قولته عني كبير أوي، وفوق دماغي».

إنجي خطاب: أشرف زكي بيديني نفس حب بابا

تابعت إنجي خطاب، خلال منشورها: «إيمانك بموهبتي ودعمك ليا، أكتر حاجة مخلياني أكمل، أنا مهما قولت مش هوفيك حقك، دايما في ضهري بتدعمني.. دايما بلاقيك في أي وقت، احتاجلك عمرك ما خذلتني، أنا بحبك أوي يا دكتور، حضرتك دايما بتديني نفس الحب والدعم بتاع بابا الله يرحمه، ربنا يخليك لينا يا دكتور أشرف، ويا رب أشرفك زي ما حضرتك مشرفنا في كل مكان».

إنجي خطاب تتلقى دعم متابعيها: مجتهدة جدًا

لاقت الصورة التي شاركتها الفنانة إنجي خطاب، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، أبرزها: «طبعا الدكتور أشرف زكي قيمة وقامة، ربنا يحفظه، وأنتي نجمة مجتهدة جدا، ربنا يوفقك ودائما من نجاح الي نجاح»، «أشرف زكي دائمًا معروف بجدعنته»، «الراجل ده محترم أوي»، «ربنا يجعله في ميزان حسناته»، «مثال للشهامة وللرجولة اللي على حق»، «أنتي تستاهلي كل خير يا نجمة»، «ربنا يوفقك ويرحم والدك ويبعد عنك الشر».

لم يختلف أحدًا داخل الوسط الفني على نقيب الفنانين أشرف زكي، إذ يُعرف بمواقفه الكثيرة في الأزمات، فتجده حاضرًا في مواقف الحزن والفرح، ودائمًا ما يشيدون به، وقدرته على تخطي الأزمات وإنجاز المهام في أقل وقت ممكن.