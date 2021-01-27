كنزي عمرو دياب تستدعي ذكريات الطفولة بصورة مع والدتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت كنزي عمرو دياب، متابعيها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة قديمة لها مع والدتها زينة عاشور.

وأتت الصورة من طفولة كنزي ابنة الهضبة، بصحبة والدتها دون أن تكتب تعليق عليها.

وكانت كنزي عمرو دياب، شاركت متابعيها قبل فترة، في بحثها عن مدرسة للرقص الشرقي في مصر، ونشرت ذلك عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»، وكانت تتدرب «كنزي» على الرقص في «House of Jack» وهو كازينو في لندن لإقامة فصول وورش تدريبية للشباب.

كنزي عمرو دياب تثير الجدل بصورة مع شاب

وكانت «كنزي» أثارت الجدل بنشرها صورة جمعتها بشاب يدعى بادر الرملي، وخلال الصورة ظهرت كنزي في أحضان الشاب، وهي مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة، وأرفقت تعليقًا على الصورة «كل سنة وأنت طيب».

وفي نوفمبر الماضي، ظهر الشاب أيضًا برفقة «كنزي»، في صورة نشرها عبر حسابه الشخصي بتطبيق «إنستجرام»، وهما بملابس البحر على ظهر أحد اليخوت وسط المياه، وحازت الصورة وقتها على الكثير من الإعجابات، بينها إعجاب زينة عاشور والدة «كنزي».

كنزي دياب ورقصة جريئة

وقبل أيام أيضًا شاركت كنزي عمرو دياب متابعيها، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت من خلاله وهي تؤدي إحدى الرقصات، وأطلت ابنة الهضبة، بملابس كاجوال وشعر انسيابي، أثناء تأديتها لرقصة جريئة على نغمات أغنية عالمية.

ولاقى مقطع الفيديو، إعجاب الكثير من متابعيها، فضلا عن العديد من التعليقات، التي جاء من بينها «قمر»، «جميلة»، «من شابه أباه فما ظلم».