دينا ترقص على نغمات «محسود» لعمرو دياب.. ومتابعون: بتصغري (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الراقصة دينا، متابعي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو، خلال تواجدها على متن أحد القوارب النيلية في محافظة أسوان.

وخلال الفيديو، أطلت «دينا»، بملابس كاجوال، حيث ارتدت بنطلون باللون الكحلي، وتيشيرت أبيض، و«كوتشي روز»، وهي تؤدي رقصة على نغمات أغنية «محسود» للهضبة عمرو دياب.

ونال الفيديو استحسان المتابعين، إذ جاء من بين التعليقات: «طول عمرك ليكي ستايل لوحدك وبتحلي أي أغنية بترقصي عليها»، «بنحبك»، «أنتي بتكبري ولا بتصغري».

دينا: مفتقدة المنافسة في الرقص الشرقي بعد فيفي عبده

في أكتوبر الماضي، تحدثت الراقصة دينا، عن حبها لمجالي الرقص والتمثيل، خلال لقائها مع «أي تي بالعربي»، قائلة: «مش قادرة أوصف إحساس حبي للرقص الشرقي، متهيألي وصلت لسقف عالي، ووصلت أكتر حاجة ممكن أي حد يوصلها في مجال الرقص الشرقي».

وتابعت الراقصة الاستعراضية والفنانة، حديثها بتأكيدها على أنه لا توجد منافسات لها في مجال الرقص، عقب اعتزال الفنانة فيفي عبده: «افتقدت المنافسة في مجال الرقص من أول ما فيفي اعتزلت»، موضحة أن الراقصات الأجنبيات جميعهن هواه في ذلك المجال «حتى لو شاطرين مبعتبرهمش محترفين».

أما عن علاقة «دينا» بمجال التمثيل، فأكدت على حبها الشديد له، متابعة: «شايفة نفسي في حتة لوحدي، مش شايفة حد ممكن يعمل اللي أنا بعمله».

دينا في جلسة تصوير لصالح إحدى المجلات

في إطلالة مميزة، ظهرت الراقصة دينا، بفستان أسود بسيط، خلال خضوعها لجلسة تصوير لصالح إحدى المجلات. كما ظهرت في إحدى الصور وهي مرتدية تاج، وفي أخرى مستعرضة إحدى الحركات التي أظهرتها في رشاقة، ولاقت الصور استحسان وتفاعل كبير من المتابعين، فجاء من بين التعليقات: «الملكة، تجنني، ملكة قلبي، بنصغر وبنحلو».