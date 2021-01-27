القاهرة - سمر حسين - مطبخ
كتب: هن -
08:27 ص | الأربعاء 27 يناير 2021
قدمت الشيف نرمين، طريقة عمل كيك الليمون والشوكولاتة البيضاء، من خلال برنامجها «زي السكر»، على قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.
مقادير عمل كيك الليمون والشوكولاتة البيضاء
كيك الليمون
130 جرام بياض بيض
60 جرام سكر
110 جرام صفار بيض
60 جرام سكر
60 جرام دقيق
50 جرام نشا
نصف بشر ليمون
حشوة الليمون
200 ملي عصير ليمون
200 ملي ماء
100 جرام سكر
50 جرام نشا
كريمة بافريان
100 جرام سكر
175 ملي حليب
100 ملي كريمة
60 جرام صفار بيض
15 جرام جيلاتين بودرة
250 جرام كريمة مخفوقة 2 جرام ملح
200 جرام شوكولاتة بيضاء
الجليز
300 جرام شوكولاتة بيضاء
200 جرام صوص كراميل
طريقة عمل كيك الليمون والشوكولاتة البيضاء
الكيك
يخفق بياض البيض حتى يصبح هشا ثم يضاف السكر تدريجيا مع استمرار الخفق حتى يصبح مارينج ويرفع
فى بولة فى العجان يخفق صفار البيض والسكر وبشر الليمون ثم يرفع فى بولة ويضاف النشا والدقيق والمارينج وتخلط جيدا
ثم يوضع خليط الكيك في صينية مبطنة بورق زبدة وتدخل الفرن على درجة حرارة 170درجة لمدة 15 دقيقة
حشوة الليمون
يخلط عصير الليمون وماء على النار حتى الغليان ثم تخلط السكر والنشا فى بولة وتضاف لخليط الليمون ويرفع من على النار
ثم يوضع فى قالب كيك ويدخل الفريزر حتى يتماسك
كريمة بافريان
يخلط اللبن والكريمة على النار
فى بولة يخفق صفار البيض والسكروالملح ثم تضاف لخليط الكريمة ثم يرفع من على النار
ثم تضاف الشوكولاتة والجيلاتين ويقلب حتى الذوبان ثم تضاف الكريمة المخفوقة ويقلب حتى تمتزج المكونات
الجليز
يخلط صوص الكراميل مع الشوكولاتة البيضاء
فى قالب الكيك توضع طبقة الكيك ثم توضع حشوة الليمون المجمدة ثم تغطى بالكريمة وتدخل الفريزر حتى تتماسك
ثم تقلب الكيكة وترش بالجليز على وجهها وتزين بشوكولاتة بيضاء مبشورة.