القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت الشيف نرمين، طريقة عمل كيك الليمون والشوكولاتة البيضاء، من خلال برنامجها «زي السكر»، على قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل كيك الليمون والشوكولاتة البيضاء

كيك الليمون

130 جرام بياض بيض

60 جرام سكر

110 جرام صفار بيض

60 جرام سكر

60 جرام دقيق

50 جرام نشا

نصف بشر ليمون

حشوة الليمون

200 ملي عصير ليمون

200 ملي ماء

100 جرام سكر

50 جرام نشا

كريمة بافريان

100 جرام سكر

175 ملي حليب

100 ملي كريمة

60 جرام صفار بيض

15 جرام جيلاتين بودرة

250 جرام كريمة مخفوقة 2 جرام ملح

200 جرام شوكولاتة بيضاء

الجليز

300 جرام شوكولاتة بيضاء

200 جرام صوص كراميل

طريقة عمل كيك الليمون والشوكولاتة البيضاء

الكيك

يخفق بياض البيض حتى يصبح هشا ثم يضاف السكر تدريجيا مع استمرار الخفق حتى يصبح مارينج ويرفع

فى بولة فى العجان يخفق صفار البيض والسكر وبشر الليمون ثم يرفع فى بولة ويضاف النشا والدقيق والمارينج وتخلط جيدا

ثم يوضع خليط الكيك في صينية مبطنة بورق زبدة وتدخل الفرن على درجة حرارة 170درجة لمدة 15 دقيقة

حشوة الليمون

يخلط عصير الليمون وماء على النار حتى الغليان ثم تخلط السكر والنشا فى بولة وتضاف لخليط الليمون ويرفع من على النار

ثم يوضع فى قالب كيك ويدخل الفريزر حتى يتماسك

كريمة بافريان

يخلط اللبن والكريمة على النار

فى بولة يخفق صفار البيض والسكروالملح ثم تضاف لخليط الكريمة ثم يرفع من على النار

ثم تضاف الشوكولاتة والجيلاتين ويقلب حتى الذوبان ثم تضاف الكريمة المخفوقة ويقلب حتى تمتزج المكونات

الجليز

يخلط صوص الكراميل مع الشوكولاتة البيضاء

فى قالب الكيك توضع طبقة الكيك ثم توضع حشوة الليمون المجمدة ثم تغطى بالكريمة وتدخل الفريزر حتى تتماسك

ثم تقلب الكيكة وترش بالجليز على وجهها وتزين بشوكولاتة بيضاء مبشورة.