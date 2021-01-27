الامارات | أسباب الإصابة بحصوات الكلى.. وهل تزول من تلقاء نفسها؟

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بحصوات الكلى.. وهل تزول من تلقاء نفسها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح مختصون أن أسباب الإصابة بحصوات الكلى تتمثل في: العوامل الوراثية، واضطرابات الأيض، والتهابات الأمعاء المزمنة، والإصابة المتكررة بعدوى المسالك البولية.

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن حصوات الكلى قد تهاجم الأطفال أيضاً، وإن كان هذا الأمر نادر الحدوث.

وغالباً ما يتم تشخيص الإصابة في مرحلة متأخرة؛ لأن الأعراض تكون غير مميزة؛ إذ يعاني الأطفال من آلام بالبطن وغثيان وقيء، بينما يعاني الأطفال الأكبر سناً من آلام في الظهر أو الجانب.

ويمكن التحقق من الإصابة بحصوات الكلى من خلال اختبار بول والموجات فوق الصوتية.

وفي البداية يعتمد العلاج على زوال الحصوات من تلقاء نفسها، وذلك من خلال الإكثار من شرب السوائل، مع إمكانية تناول الأدوية.

وفي الحالات الصعبة يمكن اللجوء إلى الموجات التصادمية لتفتيت الحصوات. وفي بعض الحالات النادرة يستلزم الأمر الخضوع للجراحة لإزالة الحصوات.

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