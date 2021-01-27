مش بس رانيا يوسف.. فنانات نشرن صورا من الطفولة: نرمين الفقي وزينة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بصور لها من طفولتها، كانت من بينها صورتها وهى طفلة صغيرة ترتدي ملابس شتوية ثقيلة، وأخرى بصحبة والدتها.

وعلقت رانيا يوسف، تعليقًا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق «انستجرام» قائلة: «ذكريات أيام الطفولة، يلا وروني انتوا كمان صوركم وأنتوا صغيرين على هاشتاج صورتك وأنت صغير».

ويرصد «هن»، أبرز الفنانات اللائي نشرن صورهن من مرحلة الطفولة:

نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي، في تحدي الطفولة، الذي كان متداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صورة لها من طفولتها وأخرى بملامحها الحالية، وعلقت عليها: «الحمد والشكر لله».

بدرية طلبة

وشاركت الفنانة بدرية طلبة متابعيها، قبل ذلك، صورة لها بالأبيض والأسود وهي طفلة صغيرة، ترقص وسط مجموعة من الأشخاص، وبجانبها صورتها وهي كبيرة بشكلها الحالي.

وكتبت بدرية طلبة في تعليقها على الصورة: «فرق كبير بين المؤدبة الحاجة بدرية واللى مقضياها رقص فى حفلات المدرسة».

زينة

وعبر خاصية «ستوري» على تطبيق «إنستجرام»، شاركت الفنان زينة جمهورها ومتابعيها بصورة لها وهي طفلة بتسريحة «قطتين» الشهرة، مرتدية فستانا من اللون الأحمر وكتبت عليها «بابي زنزونة».

شيري عادل

بشكل مستمر تشارك الفنانة شيري عادل جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من طفولتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

رانيا محمود ياسين

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها بصورة نادرة لها من طفولتها مع والدها الفنان محمود ياسين، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».