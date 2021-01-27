منها تسوس الأسنان.. أضرار تناول الليمون على «الريق»

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغبة في فقدان دهون البطن، والحصول على جسم رشيق، وغيرها من الفوائد الأخرى، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول كوب يومي من الليمون بدون سكر على معدة فارغة، قبل وجبة الإفطار، وذلك نظرا لتعدد فوائد عصير الليمون، خاصة في هذا التوقيت من اليوم.

ومع التناول اليومي، لليمون بتلك الطريقة، يعاني بعض الأشخاص، من ظهور بعض الآلام لديهم في منطقة البطن، وغيرها من العلامات الأخرى.

أشخاص يواجهون مشاكل بعد تناولهم الليمون على الريق

كشفت علا يوسف، موظفة، أنها كانت ترغب في فقدان دهون منطقة البطن، والتي تسبب لها مشكلات عديدة عند ارتداء ملابسها، فقررت تناول كوب يومي من الليمون على معدة فارغة، لمدة 3 أشهر، لكنها بدأت في الشعور بالإعياء بعض الشئ خلال الآونة الأخيرة، قائلة خلال حديثها لـ«هن»: «بطني نزلت شوية عن الأول واتبسطت بالنتيجة جدا، بس بدأت في أخر كام يوم أحس بألم في بطني وقررت من بعدها أوقف الليمون لفترة عشان أعرف إذا كان هو السبب ولا لا».

«اتعودت أشرب كل يوم كوباية ليمون دافية على الريق، قبل الفطار بنص ساعة، عشان عرفت إنها بتساعد على حرق الدهون، بس حصلتلي مشااكل بعد كده في معدتي وقررت أوقفه، لأني تعبت جدا».. حسب، ميرنا عبادة، موظفة.

استشاري يوضح مخاطر تناول الليمون على معدة فارغة

ومن ناحيته، علق الدكتور محمد الحوفي، أستاذ التغذية بجامعة عين شمس، خلال حديثه لـ «هن»، الأضرار التي قد يتعرض لها البعض، بسبب تناول الليمون على الريق، وهي:

- زيادة حموضة المعدة ما يتسبب في الشعور ببعض الآلام خاصة في أثناء فترات النوم؟

- التسبب في الإصابة بالتهابات المعدة.

- التأثير على مينا الأسنان، وهي الطبقة البيضاء التي تغطيها، ما يعرض الأسنان للإصابة بالتسوس.