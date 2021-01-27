طريقة عمل سمبوسك بيتزا

القاهرة - سمر حسين - جددي في أطباقك الجانبية، وحضري لأسرتك سمبوسك بيتزا شهية بجانب الطبق الرئيسي مع البطاطس والمقبلات، ويقدم «هن» طريقة التحضير بخطوات بسيطة وسريعة.

مقادير سمبوسك بيتزا

عجينة سمبوسك جاهزة

صلصة بيتزا بالزعتر وزيت الزيتون

‏ سوسيس

‏ فلفل أخضر

‏ زيتون أسود

‏ زعتر طازج

‏جبنة موتزاريلا

‏ مشروم

‏ زيت

طريقة تحضير سمبوسك بيتزا

في وعاء كبير، اخلطي جميع المكونات مع الزعتر وملعقة من صلصة البيتزا جيداً.

افردي السمبوسك وضعي الحشو فيها.

‏

اطوي السمبوسك من جميع الجهات

اقلي السمبوسك في زيت غزير وساخن، حتى تصبح باللون الذهبي.