قدمت الشيف غادة التلي طريقة عمل أوراك الدجاج المحشية، من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل أوراك الدجاج المحشية

5 أوراك دجاج مخلية

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج

4 ملعقة كبيرة ليمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل

لعمل الأرز

2 كوب أرز

بصل

150 جرام لحم مفروم

1 كوب بسلة

1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة كركم

جوزة الطيب

2 ملعقة كبيرة سمنة

1 مكعب مرق

لوز مقلي للوجه

طريقة عمل أوراك الدجاج المحشية

لعمل الدجاج

تخلط جميع المكونات معًا، ثم يتبل بها الدجاج

تترك في التتبيلة حوالي ساعتين

تحشى أوراك الدجاج بالأرز

تطبق من جميع الجهات باستخدام بولة

توضع في الفرن حتى تمام الطهي بدرجة حرارة 180

لعمل الأرز

يسخن السمن على النار، ثم يضاف البصل، ونقلب

تضاف اللحمة المفرومة مع التقليب حتى يتغير لونها إلى اللون البني

تضاف البسلة، والتوابل وتقلب

يضاف الأرز والماء حتى يغطي الوجه

يترك على النار حتى تتشرب جميع السوائل

يترك على نار هادئة حتى تمام الطهي

وتُقدم