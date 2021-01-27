«مها» تقدم النصائح العاطفية بـ «كروت التاروت»: في ناس ورقها بيطير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

للكشف عن الحالة العاطفية أو المادية وغيرهم للفتيات والسيدات، رسالة حملت مساعدة فتاة تدعى مها كامل، جاءت على إحدى المجموعات الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لتقديم النصائح والاستشارات الخاصة للفتيات من خلال استخدام «أوراق التاروت».

ما هو «التاروت»

وكشفت الفتاة العشرينية خلال حديثها لـ «هن»، تفاصيل عملها باستخدام «التاروت»، وتقديم النصائح لغيرها من الفتيات والسيدات، قائلة: «التاروت ده مكون من أوراق شبه الكوتشينة عددهم 78 كارتًا، كل كارت منهم عليه رموز معينة، ليها معاني ودلالات».

أوراق «التاروت»: مش موجودة في مصر

وتابعت «مها»: «أنا خريجة آثار يوناني وروماني ومن خلال دراستي اتعلمت أصل لغات أوروبا الحديثة وعرفت ثقافات العالم الآخر، وحضارات العالم غير المصرية القديمة، وبعدين اشتغلت في مجال الإرشاد السياحي، وكونت صداقات كتيرة مع الأجانب وعرفت منهم إن في علم اسمه التاروت، وبدأت أبحث في علوم الفلك والأبراج وبقى عندي خلفية كبيرة، وبقالي 3 سنين بقرأ التاروت، وفي الأول مكنتش لاقية كروت التاروت في مصر واللي كان عندهم أوراق شخصية كانوا بيعرضوها للبيع بمبالغ خرافية، لحد ما قدرت أشتريها من برا مصر».

الفتاة: بتعرف على الحالات العاطفية والمادية من خلال «النية»

«قبل ما أقرأ التاروت بحط النية بتاعت الشخص وبعدين بفنط الكروت بشكل عشوائي وبقلبها وبعدين بفسر على حسب مهنى الكارت، والتاروت بيفرق من حالة للتانية حسب البرج والحالة العاطفية للشخص».

«مها»: الناس فاكراني خديجة المغربية

وخلال عملها، تتعرض الفتاة العشرينية لبعض المواقف الطريفة والتي تتسم بغرابتها، قائلة: «في ناس بتتعامل مع التاروت على إنه عمل وفي مرة شخص كان عاوزني أقرأ التاروت عشان يأذي شخص، اللي هو أنا مش الشيخة خديجة المغربية، ودايما بقول إن التاروت للنصح والإرشاد مش لعلم الغيب».

وتابعت: «وفي حالات تانية من كتر ما طاقتهم قوية بتقلب القراءة، يعني أحاول أفنط الورق ألاقيه بيطير أو يقع على الأرض، او أكون مولعة شموع ألاقي الشمع اتطفى أول ما الورق نزل، وبحس ساعات أن دي بتكون علامات إن الناس دي طاقة الشر عندهم عالية، وبديهم نصائح لعل وعسى يرجعوا عن أفكارهم».