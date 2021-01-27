الآمال والمخاوف تؤثران على الحياة مع التقدم في العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

إذا كنت تؤمن أنك قادر على أن تصبح شخصا صحيا ومنشغلا عندما تتقدم في العمر، فمن الأرجح أنك سوف تصل إلى هذه النتيجة، بحسب دراسة أجرتها جامعة ولاية أوريجون الأمريكية.

"الطريقة التي نفكر بها بشأن كيف سيكون حالنا عندما نتقدم في العمر، ينبئ بشدة عما سنكون عليه بالضبط"، بحسب شيلبي ترنر، التي تعد رسالة دكتوراه في كلية الصحة العامة والعلوم الإنسانية بجامعة ولاية أوريجون، والباحثة المساعدة للدراسة.

ونظرا لأن التصورات الذاتية للتقدم في العمر مرتبطة بكثير من النتائج الصحية الكبيرة، أرادت كارين هوكر التي شاركت أيضا في إعداد الدراسة، وترنر، فهم ما الذي يؤثر على هذه التصورات.

وقد تناولت الدراسة بالتحديد أثر عاملين: الكفاءة الذاتية المرتبطة بالنفس المحتملة- ما يعني قدرة شخص ما التي يتصورها من أجل أن يصبح الشخص الذي يريده في المستقبل، والتفاؤل كسمة شخصية عامة.

وأظهرت النتائج أنه، كما هو متوقع، أن نسبة التفاؤل المرتفعة كانت مرتبطة بمزيد من التصور الذاتي الإيجابي عن التقدم في العمر. وكانت الكفاءة الذاتية "المأمولة" والكفاءة الذاتية "المتخوف منها" مرتبطتان بشكل كبير بالتصور الذاتي عن التقدم في العمر، أكثر من التفاؤل كسمة، بحسب ما نقله موقع "ذا نيوز جارد".

وقال الباحثون إن من العوامل المهمة بشأن كيف يرى الإنسان نفسه عند التقدم في العمر، هو استيعاب للقوالب النمطية العمرية. وتشمل الأمثلة على هذه الصور النمطية افتراضات أن الشخص كبير السن سائق سيئ أو أنه يعاني من مشاكل في الذاكرة أو لم يعد قادرا على الانخراط في نشاط بدني.

وقالت هوكر: "لدى الأطفال في الرابعة بالفعل قوالب نمطية سلبية عن كبار السن... وبالطبع إذا ما كنت محظوظا قدر المستطاع لتعيش حتى سن متقدمة، فسوف ينطبق عليك هذا في نهاية المطاف".

وتزداد هذه الصور النمطية كل مرة ينسى فيها شخص كبير في السن شيئا، ويمزح قائلا: "لقد تقدمت في العمر". ويقول الباحثون إن أنماط التفكير هذه يمكن أن تسبب ضررا حقيقيا.

وقالت هوكر: "يحتاج الإنسان إلى يدرك أن بعض العواقب الصحية السلبية في الحياة لاحقا، قد لا تكون نتيجة لأمر بيولوجي. فالعقل والجسم متشابكان. إذا ما اعتقدت أن هذه الأشياء السيئة سوف تحدث، فعلى مدار الوقت هذا يمكن أن يلتهم إرادة الأشخاص، وحتى قدرتهم على الانخراط في السلوكيات الصحية التي سوف تحافظ عليهم أصحاء قدر المستطاع".

وقالت ترنر: "كلما زاد وجودك مع كبار السن، ستدرك أن الأمر ليس سيئا بشكل كامل. ويمكن لكبار السن أن يفعلوا بعض الأشياء بشكل أفضل مما يفعله الشباب. وزيادة فرص العلاقات بين الأجيال هي إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها جعل الناس أكثر تفاؤلا بشأن الشيخوخة."