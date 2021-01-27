5 أسباب خلف فشل «الدايت».. من بينها النوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يلجأ الكثير من الأشخاص لاتباع أنظمة غذائية معينة «الدايت»، للحصول على جسم رشيق فضلا عن التمتع بصحة جيدة، لكن في بعض الأحيان يواجه الشخص بطء في فقدان الوزن، أو عدم الحصول على الهدف المطلوب، والتعرض لزيادة الوزن مرة أخرى.

أشخاص يعانون من عدم نجاح «الدايت»

وتقول داليا علي، طالبة جامعية، خلال حديثها لـ«هن»، إنها تتبع نظام غذائي صحي منذ أشهر طويلة، فضلا عن ممارستها للرياضة بانتظام، إلا أنها لم تصل إلى نتيجة مرضية لها حتى الآن، متابعة: «معرفش مبخسش ليه».

«أنا ملتزمة من سنين طويلة ومحافظة على أكلي، بس أوقات بلاقي وزني زاد ومبقاش لاقية سبب لده، ونفسيتي بتتعب بسبب الضغط اللي أنا فيه».. حسب منى محمود، موظفة.

طبيب يوضح أسباب فشل الدايت

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ التغذية، خلال حديثه لـ«هن»، أسباب فشل الأنظمة الغذائية لدى بعض الأشخاص، وهي:

- وجود خلل هرموني لدى الشخص، لذا يجب التعرف على الحالة الصحية وأجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

1- وجود خلل غذائي.

2- عدم الانتظام في ممارسة الرياضة.

3- عدم وجود الإرادة الكافية لدى بعض الأشخاص للاستمرار والالتزام بالدايت.

4- الاعتماد على بعض العصائر والمعلبات المصنعة «اللايت».

5- عدم الانتظام في النوم.

عادات شائعة تدمر حميتك الغذائية

الديتوكس

يعد واحدًا من مشروبات التخسيس، التي يسير على خطاها الكثيرون لخسارة الوزن وتعتبر واحدة من أشهر طرق خسارة الوزن، لكن الاعتماد عليها وإهمال تناول أطعمة أخرى، قد يسبب العديد من الأضرار نتيجة نقص الفيتامينات والمعادن من الجسم.

ويتم تحضير الديتوكس بخلط الأعشاب الطبيعية أو الخضروات أو الفاكهة مع مكونات المياه بهدف تنشيط الوظائف الحيوية في الجسم وتوفير الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

المكملات الغذائية

يجب أن تؤخذ عن طريق طبيب، لأنه في بعض الحالات يعتمد على تناول المكملات الغذائية باعتبارها مصدرا للفيتامينات والمعادن، التي يفقدها الجسم خلال الحمية الغذائية، لكن الإفراط في تناولها تسبب أضرارا صحية بالغة على جسم الإنسان.