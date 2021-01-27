طريقة عمل دجاج بالعسل والليمون

- 1/2
- 2/2
القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
12:36 ص | الأربعاء 27 يناير 2021
لكل محبي الدجاج، نقدم لكم طريقة سهلة لتحضير دجاج بالعسل والليمون في المنزل بأسهل الطرق كالآتي:
مقادير دجاج بالعسل والليمون
6 دبابيس دجاج
زيت ملح وفلفل
1 ملعقة كبيرة جنزبيل فريش
1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
1 كوب عصير ليمون
3 ملعقة كبيرة عسل أبيض
للتزيين
بصل أخضر
ليمون أضاليا
سمسم
حبة البركة
طريقة تحضير دجاج بالعسل والليمون
تشوح دبابيس الدجاج فى الزيت على النار
يضاف الملح والفلفل الأسود
يضاف البصل الأخضر والثوم والزنجبيل والسمسم وحبة البركة والعسل وعصير الليمون
تزين وتُقدّم مع الأرز الأبيض