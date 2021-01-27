ابنة محمد رمضان توضح حقيقة دخولها عالم التمثيل والغناء «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعدما خطفت حنين ابنة الفنان محمد رمضان، الأنظار إليها عقب ظهورها الأول مع والدها خلال الكليب الرسمي لأغنيته «مصباح علاء الدين»، شاركت متابعيها الإجابة حول دخولها عالم التمثيل والغناء.

وأجابت «حنين» على سؤال متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ طرح عليها أحد المتابعين سؤالًا قائلًا: «حتصيرى مغنية زى أبوكي؟»، لترد عليه قائلة: «لأ»، وفي سؤال آخر لمتابع عن دخولها مجال التمثيل فأجابت عليه: «مش بحب التمثيل».

وظهرت «حنين» خلال كليب «مصباح علاء الدين» بملابس كاجوال، إذ ارتدت بنطلون رمادي فاتح اللون، وجاكيت فضي لامع، أسفلة سترة بيضاء، وفوق رأسها «آيس كاب».

وطرح الفنان طليب «مصباح علاء الدين» الكليب الرسمي لأغنيته عبر قناته الرسمية بمنصة الفيديوهات «يوتيوب»، محققا أكثر من 2 مليون مشاهدة حتى الساعة.

آخر أعمال محمد رمضان «مسلسل موسى»

ويذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل «موسى»، بالتعاون مع المخرج محمد سلامة، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2021.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار الدراما الاجتماعية، حول الشاب الصعيدي «موسى» الذي يتوفى والده في الصغر، وتتولى والدته تربيته هو وأشقاؤه، لتتوفى في منتصف المسلسل، ويضطروا لترك الصعيد والعيش في القاهرة.

العمل من بطولة كل من محمد رمضان، وسمية الخشاب، وهبة مجدي، وعبير صبرى، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، ومفيد عاشور، وحمدى الوزير، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.