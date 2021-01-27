الامارات | تمديد «بيغ باد وولف» للكتب حتى 31 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد «بيغ باد وولف» للكتب حتى 31 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته فعاليات أول نسخة افتراضية من سوق تخفيضات الكتب «بيغ باد وولف - الإمارات»، تمدد السوق فترة انعقادها حتى 31 الجاري، لتتيح المجال أمام الجمهور للاستفادة من عروض بيع الكتب بأسعار مخفضة تبدأ من 4.99 دراهم للكتاب. وتقدم سوق التخفيضات التي تقام بشراكة ثقافية بين هيئة الشارقة للكتاب وشركة «بيغ باد وولف» العالمية، آلاف العناوين والمؤلفات من مختلف الحقول المعرفية بتخفيضات تصل إلى 90%، حصرياً عبر منصة «نون» للتسوّق الإلكتروني.

ويمكن للقراء استكشاف عالم واسع من الكتب بأسعار مناسبة يتضمن أكثر من 250 ألف كتاب في مجالات الأعمال والفنون، والتصميم والطهي، إلى جانب إصدارات متنوعة لكتب الأطفال واليافعين والروايات وكتب السيرة الذاتية والصحة والتاريخ والعمارة والتصوير الفوتوغرافي، كما تتوافر على الموقع الإلكتروني مجموعة خاصة من سلاسل الكتب الأكثر مبيعاً، ويمكن التسوق على المنصة تبعاً للعمر أو السعر. يشار إلى أن «بيغ باد وولف» تعد أكبر سوق في العالم لبيع الكتب بأسعار مخفضة، إذ تقدم عناوين من مختلف صنوف المعرفة والأدب بخصومات كبيرة بهدف تشجيع أفراد المجتمع من جميع الأعمار على القراءة.

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