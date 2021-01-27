الامارات | غوريلات حديقة سان دييغو تتعافى من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن غوريلات حديقة سان دييغو تتعافى من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت حديقة حيوان سان دييغو أن مجموعة من الغوريلات تتعافى الآن من تفشي فيروس كورونا بين عدد من المجموعة التي تضم ثماني غوريلات. وأفادت الحديقة في بيان، أول من أمس، بأن أعراض المرض بدأت تظهر على الغوريلات يوم السادس من يناير الجاري عندما أصيبت اثنتان منها بالسعال.

وأظهر تحليل أجري في 11 الجاري أن عدداً غير محدد من الغوريلات مصاب بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 التقطته في ما يبدو من مخالطة عامل بالحديقة كان مصاباً بالفيروس دون أن تظهر عليه أعراض. وبعد التشخيص عُزلت الغوريلات معاً في الحديقة، وعانى أكبر الغوريلات سناً (48 عاماً) واسمه وينستون من التهاب رئوي ومرض بالقلب وأعطي أدوية للقلب ومضادات حيوية وعلاجاً بالأجسام المضادة لكوفيد-19 غير مصرح به للاستخدام الآدمي.

وأضافت الحديقة «يعتقد فريق البيطريين الذي أشرف على علاج (وينستون) أن الأجسام المضادة أسهمت في قدرته على التغلب على الفيروس».

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