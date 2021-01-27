الامارات | 6 فبراير عند الساعة السادسة.. حفل للتفاؤل على قمة برج العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فبراير عند الساعة السادسة.. حفل للتفاؤل على قمة برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على مهبط طائرات فندق برج العرب في دبي؛ سيقدّم الـ«دي جي» العالمي الفرنسي ديفيد جيتا المقيم في دبي، والذي يعد أفضل منسق موسيقى على مستوى العالم للعام 2020، عرضاً عبر الإنترنت لكل معجبيه حول العالم.

ويمكن للجميع مشاهدة هذا العرض في السادس من فبراير المقبل عند الساعة 6 مساء، على قناة ديفيد جيتا على «يوتيوب».

وصمم الإنتاج الذي يمزج بين الموسيقى والإضاءة للمساهمة في تسليط الضوء على دبي كمدينة قادرة على تقديم الكثير من الخيارات لزوارها.

ودعا ديفيد جيتا الملايين من متابعيه في مختلف أنحاء العالم لمشاهدة العرض، للتعبير عن التضامن والأمل والتفاؤل على الرغم من استمرار العالم في محاربة جائحة «كوفيد-19».

ويهدف الحفل إلى جمع التبرعات لدعم «اليونيسيف»، إضافة إلى حملة «التعليم دون انقطاع»، التي أطلقتها «دبي العطاء»، وهي حملة وطنية لجمع التبرعات تهدف إلى معالجة آثار تفشي وباء كوفيد-19 على تعليم الأطفال والشباب. وتدعو الحملة إلى جمع التبرعات لمساعدة الطلاب الذين ليس لديهم أجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة للانضمام إلى أقرانهم للحصول على التعلم عن بعد بشكل آمن في بيوتهم.

من ناحيته، أكد ديفيد جيتا أنه فخور جداً بهذا العرض في قمة فندق برج العرب في جميرا، المعلم الشهير بدبي المدينة العزيزة على قلبه.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم: «تفخر (دبي للسياحة) بدعم الجهود المتواصلة للفنان ديفيد جيتا، للتضامن مع الجمهور في مختلف أنحاء العالم، كما نقدّر الجهد الكبير الذي تقوم به كل من (اليونيسيف) و(دبي العطاء) وكذلك مجموعة جميرا من أجل تحقيق أهداف نبيلة، لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم بأسره».

بينما قال الرئيس التنفيذي لـ«دبي العطاء» وعضو مجلس إدارتها الدكتور طارق محمد القرق: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة المؤثرة التي ستؤدي دوراً مهماً في التخفيف من آثار الوباء بطريقتها الخاصة من خلال ترك بصمة إيجابية على المجتمعات وتعزيز التفاؤل والبهجة».

• العرض يسلط الضوء على مدينة قادرة على تقديم خيارات كثيرة لزوارها.

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