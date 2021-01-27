الامارات | أغنى رجل في أميركا اللاتينية يصاب بـ «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن أغنى رجل في أميركا اللاتينية يصاب بـ «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت عائلة الملياردير وقطب الاتصالات المكسيكي كارلوس سليم البالغ 80 عاماً، أول من أمس، أنّه يخضع للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مطمئنة في الوقت نفسه إلى أنه يعاني أعراضاً خفيفة.

وقال ضومط سليم، ابن الملياردير، إنّ والده «بحالة جيّدة ويتحسّن بشكل جيّد جداً من (كوفيد-19) بعد أسبوع من الأعراض الخفيفة».

وتقدّر ثروة سليم الذي يتحدّر من أصل لبناني، ويملك شركة الاتصالات العملاقة «أميركا موفيل» بنحو 59.9 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس، ما يجعله أغنى رجل في أميركا اللاتينية.

ويسهم سليم في تمويل الإنتاج المشترك في المكسيك والأرجنتين للقاح شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد بهدف توزيعه في أميركا اللاتينية.

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