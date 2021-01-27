توقعات الأبراج اليوم 27 -1-2021: توتر لـ الجوزاء.. وأزمة عاطفية لـ القوس

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop.

برج الحمل

قد يكون هذا هو اليوم المثالي للخروج، أو البقاء بالمنزل وإيقاف تشغيل الهاتف.

برج الثور

قد تجعلك الضغوط الأخيرة ترغب في قضاء اليوم في التسوق لشراء أشياء قد تكون لطيفة.

برج الجوزاء

يمكن للزوار غير المدعوين أن يسببوا بعض التوتر، كنت ترغب في قضاء يومك في الراحة ، ولكن عليك الآن أن تستمتع بالناس.

برج السرطان

قد تجعلك بعض الكلمات القاسية التي يتم التحدث بها بلا مبالاة تشعر بالأذى وعدم الأمان.

برج الأسد

قد تتعرقل محاولات حضور مهرجان أو حفلة أو نشاط جماعي آخر بسبب عوائق بسيطة مثل الاختناقات المرورية.

برج العذراء

قد يضعك بعض الأصدقاء أمام الكثير من الناس، ربما لإلقاء خطاب مرتجل أو قيادة مناقشة، لا تمانع في ذلك.

برج الميزان

يمكن لأي شخص عدائي أن يقطع الأفكار في فصل دراسي أو ورشة عمل مخصصة، لن يكون هذا جيدًا معك.

برج العقرب

قد يتسبب الانزعاج بينك وبين صديق لك في التساؤل عما فعلته خطأ، من المحتمل أنك كنت في المكان الخطأ في الوقت الخطأ.

برج القوس

قد يؤدي وجود الكثير من المسؤوليات الخارجية في وقت واحد إلى أزمة مع شريك الحب الحالي.

برج الجدي

قد تتسبب مشكلة غير متوقعة في مهمة تحاول إنهاؤها في حدوث اضطراب مؤقت بينك وبين أقرب الأشخاص إليك.

برج الدلو

قد يتسبب حلم مزعج بشخص تحبه بعمق في استيقاظك فجأة في الليل.

برج الحوت

قد يفسد سوء التفاهم مع أحد أفراد الأسرة أو الشريك صباحك، الأمر يتطلب بعض الجهد لطرح المشكلات وحلها.