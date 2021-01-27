خلطات طبيعية لفرد الشعر من دون سشوار

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 12:30 صباحاً - ليس ضرورياً أن تقصدي مصفف الشعر في كل مرة ترغبين فيها باعتماد تسريحة الشعر المالس والمستقيم، لأن هناك الكثير من المكونات الطبيعية الرائعة التي تساعدك في الحصول على شعر مالس وناعم كالحرير من دون سشوار، سنعرفك الى أبرزها في هذا الموضوع.



الألوفيرا والعسل

الألوفيرا والعسل



اخلطي أربع ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا وملعقتين صغيرتين من العسل الطبيعي وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. حركي الخليط جيداً الى أن يصبح متجانساً. بللي شعرك بالماء الدافئ، من ثم طبقي الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف. اتركي الخليط على شعرك مدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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الأفوكادو وزيت الزيتون

الأفوكادو وزيت الزيتون



اهرسي ثمرة ناضجة من الأفوكادو، وأضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي، وملعقتين أخريين من زيت الزيتون. حركي الكونات جيداً حتى تتجانس. اغسلي شعرك جيداً، وطبقي المزيج عليه. سرحي شعرك حتى يتغلغل المزيج داخله واتركيه مدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء الدافئ.

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بذور الحلبة والحليب

بذور الحلبة



حضري مقدار نصف كوب من الحليب الساخن، وأضيفي إليه أربع ملاعق كبيرة من بذور الحلبة. اتركي المزيج جانباً لمدة ساعة من الوقت، من ثم، اطحني بذور الحلبة واخلطيها مع ملعقتين كبيرتين من اللبن الزبادي وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. حركي المكونات جيداً، وطبقيها على شعرك بعد تبليله بالماء الدافئ. اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة، بعدها شطفي شعرك بالماء الفاتر.

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الزيوت الطبيعية

الزيوت الطبيعية



اخلطي كميات متساوية من الزيوت الطبيعية التالية: زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت جوز الهند، وزيت اللوز. حركي الزيوت جيداً وسخنيها قليلاً على النار، من ثم طبقيها على كامل شعرك ودلكي بها أيضاً فروة رأسك. غطي شعرك بقبعة الاستحمام ولفيه بمنشفة دافئة، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، شطفي شعرك بالماء الدافئ.

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البيض والعسل

البيض والعسل



أخلطي ثلاث بيضاء في شكل جيد، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي وملعقة أخرى من زيت الزيتون. حركي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة، من ثم طبقيها على كامل شعرك، من الجذور وحتى الأطراف، واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء الفاتر، من ثم طبقي القليل من البلسم وأعيدي تشطيفه بالماء البارد.

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