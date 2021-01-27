كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 12:30 صباحاً - تتميز مدونة الموضة المصرية وفاء عز الدين بأناقتها، واختياراتها الرائعة لدرجات الألوان وتصميمات الملابس التي تناسب جسمها ولون بشرتها، وهو ما يجعلها تظهر دائماً بشكل أنيق ومميز سواء في إطلالاتها الكاجوال، أو في الإطلالات الرسمية وملابس السهرات.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت أجمل إطلالات وفاء عز الدين بالملابس الشتوية، لتستوحي منها إطلالتكِ المناسبة:



وفاء عز الدين بتنورة بليسيه باللون الأخضر النعناعي

وفاء عز الدين بتنورة بليسيه باللون الأخضر النعناعي



في إطلالة شتوية أنيقة، نسقت وفاء عز الدين التنورة البليسيه الساتان باللون الأخضر النعناعي، مع بلوزة قصيرة من الجلد الأسود بتصميم الكشكش على أساور الأكمام والخصر والرقبة.

واعتمدت وفاء عز الدين مع هذه الإطلالة، حذاء بوت ذا رقبة قصيرة من الجلد الأسود، مع حقيبة كتف بتصميم أسطواني باللون الأسود مع خطوط رفيعة باللون الذهبي، إضافة إلى إيشارب باللون الأسود.

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وفاء عز الدين بفستان سهرة من التول

وفاء عز الدين بفستان سهرة من التول



بإطلالة أنيقة تناسب السهرات والمناسبات خلال أوقات المساء، نسقت وفاء عز الدين فستاناً من التول الأسود المنقط، المبطن بالساتان باللون السيمون، بتصميم توب ذي أكتاف منفوخة، وتنورة منفوشة بتصميم A Line، وحزام رفيع على الخصر.

واعتمدت وفاء عز الدين مع هذه الإطلالة حذاء ذا كعبٍ عالٍ باللون البيج الباستيل، مع إيشارب باللون الأسود.



وفاء عز الدين بإطلالة شتوية بدرجات ألوان الباستيل

وفاء عز الدين بإطلالة شتوية بدرجات ألوان الباستيل



نسقت وفاء عز الدين درجات الألوان الباستيل مع الأزياء الشتوية بطريقة ناعمة وأنيقة، حيث اعتمدت معطفاً طويلاً باللون السيمون الباستيل، مع بنطلون وسكارف كبير باللون الأوف وايت، وإيشارب وبلوفر ذي رقبة عالية باللون البيج الباستيل.

ونسقت وفاء عز الدين مع إطلالتها حقيبة يد بتصميم أسطواني بنفس لون المعطف، إضافة إلى حذاء بوت ذي كعب عريض ورقبة قصيرة باللون الفضي اللامع.

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وفاء عز الدين بتنورة جلد وبليزر قصير

وفاء عز الدين بتنورة جلد وبليزر قصير



في إطلالة نهارية أنيقة، اعتمدت وفاء عز الدين تنورة زرقاء من البليسيه مُصممة من الجلد، مع بليزر جلد قصير باللون الأوف وايت، ذي ياقة عريضة، إضافة إلى بلوفر وإيشارب بنفس لون البليزر.

ونسقت وفاء عز الدين مع إطلالتها، حقيبة يد ذات نقوش الورود، مع حذاء بوت ذي كعبٍ عالٍ ورقبة قصيرة بنفس لون البليزر والحقيبة.

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