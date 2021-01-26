شريف مدكور يوجه رسالة لـ ياسمين صبري: أول مرة أشوف حد بيطفي الشمع لوحده

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشر الإعلامي شريف مدكور، صورة للفنانة ياسمين صبري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أثناء إطفاء شمع عيد ميلادها، معلقًا: «كل سنة وهي طيبة وبخير ورزق وصحة، بس أول مره أشوف حد بيطفي شمع التورتة لوحده من غير ناس حواليه بيغنوا ويسقفوا !!!».

وانهالت تعليقات متابعيه على التعليق جاء أبرزها: «علشان هو عيد ميلادها لوحدها، هي مستكفيه بنفسها، علشان السيشن يطلع حلو».

احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

وكانت احتفلت الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها الأسبوع الماضي، حيث نشرت عدة مقاطع فيديو من الاحتفال، تتضمنها ظهور عدد ضخم من بلالين الهلييوم، والتي تحمل صور رومانسية، بالإضافة إلى لافتة ملونة مدون عليها باللغة الإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد يا ياسمين».

وظهرت الفنانة بفستان «أوف شولدر»، أحمر اللون، غير منقوش وبأكمام طويلة، من توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة «dolce and gabbana»، والذي يصل سعره إلى 2845 دولار أمريكي، والذي يتجاوز الـ44 ألف جنيه مصري، وفقا للموقع الرسمي لدار الأزياء الأجنبية.