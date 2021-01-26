كندة علوش تحتفل بميلاد شقيقة عمرو يوسف: أختي وصديقتي «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هنأت الفنانة السورية كندة علوش، شقيقة زوجها الفنان عمرو يوسف، التي تدعى علا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «كندة»، صورة جمعتها بشقيقة زوجها، وأرفقت تعليقا عليها باللغة الإنجليزية، قائلة: «عيد ميلاد سعيد لأختي وصديقتي المقربة، بتمنى ليكي كل الخير في هذا العالم، بحبك كتير، وحياتي مكانتش هتبقى كده من غير وجودك».

ونالت الصور استحسان المتابعين، فجاء من بين التعليقات، «حلوين، ربنا يخليكوا لبعض، محترمين».

ولم تكن تلك المرة الأولى، التي تظهر خلالها الفنانة السورية بصحبة شقيقة الفنان عمرو يوسف، التي حملت جانبا متشابها من ملامحه، منها العيون الملونة.

رسالة غزل من كندة علوش لـ عمرو يوسف في عيد ميلاده

وفي ديسمبر الماضي، احتفلت كندة علوش، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف، من خلال مشاركة عدد من الصور التي جمعتهما معا.

ووجهت الفنانة رسالة غزل لزوجها قائلة: «كل سنة وأنت حبيبي.. بأحلى الأوقات وبأصعب الأوقات أنت حبيبي وأهلي وأماني».

واستطردت: «كل سنة وأنا محظوظة بوجودك بحياتي وكل سنة وأنت بعيوني أحسن رجال بالعالم، كل سنة وأنت ناجح وسعيد ومحقق كل الي بتتمناه».

ولقيت الصور استحسان وتفاعل كبير من قبل المتابعين، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «ربنا يخليكوا لبعض، كل سنة وانت طيب يا فنان، كل سنة وانتوا منورين حياة بعض، ربنا يخليلكوا بنتكوا حياة، قمرين، حلوين أوي، عاملين مكس حلو أوي سوا».

يذكر أن الفنان عمرو يوسف دائما ما يبوح بتفاصيل حياته الزوجية للجمهور، حيث صرح خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، تحدث عن الحسد وكيفية تأثيره على مهارات زوجته في الطبخ، «إحنا عاوزين نقفل الموضوع ده أنا كل ما أروح في حتة يقعدوا يتكلموا على الأكل مؤخرًا مستواها في الأكل بدأ ينزل ففي حسد بيحصل».