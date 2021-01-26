«عايزة أخس».. أسما شريف منير تحكي كيف بدأت «تغيير حياتك في 30 يوم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الانفلونسر أسما شريف منير، إنه من المهم لجميع الناس أن يحاولوا تغير أنفسهم للأفضل، لافتة أنها حاولت من خلال حملة «تغيير حياتك في 30 يوم»، أن تشجع الناس على التغيير من خلال فترة قصيرة لا يملّون منها، وفي نفس الوقت يحققون بها نتائج إيجابية.

وأوضحت نجلة الفنان شريف منير، خلال لقائها الثلاثاء، مع برنامج «يحكي أن»، المذاع على القناة الأولى، أن فكرة الحملة جاءت لها في الفترة التي اكتسبت فيها وزنا زائدا بشكل كبير بسبب مشاكل بالغدة، ما تسبب في دخولها بحالة نفسية سيئة.

دكتورة تخسيس

وتابعت: «حينها ذهبت للدكتورة التخسيس التي تتعامل معها، وأخبرتها أنها هذه المرة ترغب في أن تفقد كل الوزن الزائد لديها بشكل حقيقي، وتصل إلى الجسم المثالي الذي ترغب فيه، وفي نفس الوقت تتخذ من النظام الذي ستتبعه حتى تصل إلى هذه النتيجة، أسلوب حياة لها دائم، لا تتخلى عنه بعد أن تفقد وزنها».

مشاركة التجربة

وأشارت، إلى أنه بعد مساعدة الدكتورة لها في هذا الأمر، وبالأخص من الناحية النفسية، بدأت تصل للنتيجة التي تريدها وتفقد الوزن الزائد، بشكل ملاحظ للجميع، فبدأت التفكير في مشاركة متابعيها هذه التجربة، موضحة أن أغلبيتهم سيدات، ويعانون من نفس مشكلتها في الوزن الزائد، وما يسببه لهن في مشاكل نفسية، بالأخص مع الملابس التي ستظهر هذا الوزن الزائد وتأثيره غيره المحبب على شكل أجسامهن.

فرصة كبيرة

وأردفت «منير»، أنها وجدت في تلك التجربة، فرصة كبيرة لدعوة هؤلاء السيدات، إلى تغيير حياتهن بفقد الوزن مثلها، وهو ما اتفقت عليه الدكتورة الخاصة بها معها، وفكرا في إطلاق تحدِ يشجع هؤلاء السيدات على «انهم يخسوا زيها»، من خلال جروب مقفول يضمها هي والدكتور وحوالي 758 بنت وسيدة، بالإضافة إلى مجموعة من الأولاد، جميعهم حياتهم تغيرت مؤخرًا، بعدما نجحوا في فقد الوزن، وتغيير شكل أجسامهم.