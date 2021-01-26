بعد اغتصابه على يد جاره.. تعرف على المصير النفسي لـ «طفل مسطرد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة نفسية سيئة يعيش بها الطفل «سعد.أ»، البالغ من العمر 6 سنوات، بعدما تعرض للاغتصاب على يد شاب يدعى «أحمد.ع»، 20 عاما، داخل «عشة فراخ» فوق أسطح أحد منازل منطقة مسطرد في شبرا الخيمة بالقليوبية.

والدة الطفل: عمرنا ما شوفنا منه حاجة وحشة

«ابني عنده 6 سنين، هو أكبر ولادي، ودايما بيسمع كلام أي حد يطلب منه أي حاجة، وأحمد ده شاب جارنا عمرنا ما شوفنا منه حاجة وحشة، وبقاله كذا يوم حاطط ابني في دماغه وكان بيطلب انه يطلعله البيت بأي حِجة بس احنا كنا بنرفض».. حسب مشيرة سعد، 33 عاما، والدة الطفل، خلال حديثها لـ«هُن».

حط السكينة على رقبته

واستطردت الأم، قائلة: «أنا بقعد أبيع حُصر في الشارع وجوزي أرزقي بيلم الزبالة، وابني بيفضل معايا، امبارح لاقيت أحمد جارنا جه قبل العصر كده، وقاله روح يا أحمد طلعلي الأكل ده للفراخ فوق، وابني قاله حاضر، وفجأة طلع وراه وحطله السكينة على رقبته وكتم بوقه وابني اتخض قاله أنت بتعمل إيه، قاله لو اتكلمت هدبحك وهقتل أمك وأبوك لو حكيت حاجة».

عملية تحويل مسار

وكشفت والدة الطفل المغتصب، تفاصيل حالته الصحية، قائلة: «حالة ابني بتسوء والدكاترة قالولي إن عنده تهتك في فتحة الشرج، وفي وتر عنده اتقطع، واضطروا يعملوا ليه عملية تحويل مسار عشان يقدر يدخل الحمام، لأنه بالشكل ده مكانش هيقدر حتى يدخل الحمام بشكل طبيعي، ورجعنا بيه على البيت ونايم مبيتحركش».

التشخيص النفسي للطفل

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة حماد، استشاري الصحة النفسية، خلال حديثها لـ«هن»، أن الطفل سيظل في حالة اضطراب ما بعد الصدمة لفترة من الوقت.

وقالت «حماد»: «الطفل هيجد صعوبة في إنه يخرج للشارع من تاني، وهيصاب بالقلق النفسي، وهيكون عنده فقدان ثقة في النفس، واكتئاب، وشعور بالإهانة».

التأهيل النفسي للطفل

وتابعت استشاري الصحة النفسية: «لازم يحاولوا ينسوه الموضوع، ويعرفوه إن ده مش ذنبه، وإن مش كل الناس كده، ويحاول يلعب رياضة، ويتم إبعاده بالكلام عن تفاصيل الموضوع ده».