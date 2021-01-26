«الأبيض» اختيار هنادي مهنا الأول في المناسبات الرسمية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«أحمد هو فتى أحلامي، مشكلتي الوحيدة معاه إنه بيتأخر في المواعيد، أنا استنيته في الخطوبة والجواز».. بتلك الكلمات تتحدث الفنانة الشابة هنادي مهنا ابنة الموسيقار هنادي مهنا، وزوجها أحمد خالد صالح نجل الراحل خالد صالح، لأول مرة عن تفاصيل كواليس ارتباطهما وحفل الزفاف، وسط شكوى «هنادي» خلال استضافتهما مع الإعلامية إسعاد يونس برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، متحدثين، من انتظارها كعروس في الخطوبة وعقد القران والزواج، لتتصدر بعدها محرك البحث جوجل.

وخلال خطوبتها وعقد قرانها وزواجها، لم تتخلى العروس عن اللون الأبيض الناصح، كلون أساسي لها في تلك المناسبات الـ3.

هنادي مهنا بجامبسوت في الخطوبة

في حفل خطبتها، أطلت بجامبسوت فضفاض أبيض اللون، والذي تميز بأنه طويل وخال من المنقوش، مزين بحزام فضي لامع، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، ومكياج سموكي.

هنادي مهنا بإطلالة هادئة في عقد قرانها

وخلال عقد قرانها، خطفت هنادي مهنا الأنظار بفستان أبيض مزود بكاب، ومزين بفصوص لامعة من توقيع مصمم الأزياء أحمد العقاد، واعتمدت على المكياج الهادئ، بألوان النيود المطفية بفرشاة آيه عبد الحميد، والشعر المنسدل على كتفيها.

وخلال حفل زفافها، أطلت بفستان طويل وفضفاض، والذي تميز بأنه مزين بنقوش لامعة وبدون أكمام، ويحتوى ما يزيد على 40 ألف وردة صغيرة الحجم، من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري مع الاعتماد على اللولي صغير الحجم مع تسريحة شعر انسيابية مزودة ببعض التموجات.

وكان الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، شاركا في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل الفتوة أمام الفنان ياسر جلال، قبل أن يحتفلان بزفافهما.