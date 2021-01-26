تكبير الشفايف والخدود وإزالة اللُغد.. ما يطلبه الرجال في عيادات التجميل

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

داخل عيادات التجميل، عالم صغير مليء بالأجهزة الطبية، وبعض المعدات التي يرسمها فنان بدرجة طبيب كي يحول حالاته لما يحلمون به.

شد الجسم، تكبير منطقتي الصدر أو المؤخرة، نفخ الشفاه، ورفع الخدود وتوريدها، وغيرها من الأمور التي تسعى لها السيدات، وهي أسفل أيادي الجرّاح الذي يبدل ملامحها أو ملامح جسدها، للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

دومًا ما ارتبطت عمليات التجميل بالجنس الناعم، اللاتي يفضلن الخضوع لها لتجميل مظهرهم، أو تغير شكل أجسادهن، الا أن الأمر لم يعد مرتبط بالنساء فقط حتى أصبح للرجال نصيب من تلك العمليات.

ماذا يطلب الرجال في عيادات التجميل؟

من جانبه رد الدكتور جورج ثابت، استشاري جراحة التجميل على سؤال ماذا يطلب الرجال في عيادات التجميل؟، مؤكدًا أن الأمر أصبح متداولا بين الرجال ويتزايد اهتمامهم به بين الفترة والأخرى.

وأوضح «ثابت»، أن هناك نوعين من العمليات التجميلية التي يخضع لها الرجال، منها العمليات الجراحية والعمليات بدون جراحة.

وعن عمليات التجميل بدون جراحة، أكد استشاري جراحة التجميل لـ«هن»، أن أغلبها تربط بالوجه، وعلى رأسها حقن الفيلر والبوتوكس، أو ملئ الفكيين ومقدمة الرأس: «حاليا بقى في رجالة بتطلب نفخ شفايفها، أو حقن المؤخرة لكن ده بشكل قليل وغير متداول».

وأشار «ثابت»، إلى أنه حاليا يقوم بعملية إزالة اللُغد، وشد الرقبة في نصف ساعة بحقن بنج نصفي: «اللغد عبارة عن دهون وجلد».

أما عن عمليات التجميل التي تحتاج للجراحة، أكد الاستشاري أن تلك العمليات تتضمن نحت الجسم وشده وشفط الدهون، بالإضافة لعلاج التثدي الذي يعاني منه الرجال، ما يحتاج إلى جراحة لإزالة الدهون منه، أو إزالة جزء من الثدي.