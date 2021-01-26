في الشتاء.. ماذا يحدث لك إذا تناولت كوبا من السحلب يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من المعروف أن السحلب من المشروبات الساخنة التي يفضل الكثير تناولها خاصة خلال فصل الشتاء، لكن هل سألت يوما ماذا يحدث عند تناول كوب يوميا؟ هذا ما نستعرضه لكم وفق ما ذكر موقعا "webmd" و"velivarologullari".

- يسهل التنفس ويساعد في مكافحة السعال والتهاب الشعب الهوائية.

- يساعد في حالات الإمساك ويفيد البواسير.

- يحسن قوى العقل ويزيد من قدرة القلب على التحمل.

- يعزز تنظيم تدفق الدورة الشهرية.

- يساعد الجسم على التخلص من الديدان المعوية.

- يساعد السحلب على تنشيط الدورة الدموية، ما يساعد على الشعور بالدفء والحرارة في فصل الشتاء.

- يساهم في علاج الإسهال.

-يعالج كوب من السحلب قبل النوم حرقة المعدة.

-يساعد في التخلص من انتفاخ البطن والغازات المعوية.

- يعمل على تحسين عملية الهضم وتسهيل حركة الأمعاء.