9 أسباب لفوران الزيت عند قلي البطاطس أو البانيه.. اعرفيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

فوران الزيت مشكلة شائعة لدي الكثير من ربات البيوت عند قلي الأطعمة وبالأخص البطاطس، حيث إن هذه الرغوة تتراكم أحيانًا على سطح زيت القلي، ويمكن أن تؤدي إلى تلوث الزيت.

لكن ما الذي يسبب رغوة الزيت؟.. سنوضح لكم أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الرغوة على سطح الزيت وفوارنه، وفقا لما جاء في موقع "frymax".

- بسبب تلوث الزيت، نتيجة لقلي الطعام في درجة حرارة عالية جدًا، أو الإفراط في استخدام الزيت.

- يؤدي قلي الطعام بزيت ذات جودة سيئة تحتوي على شوائب، إلى حدوث فوران الزيت.

- إعادة استخدام الزيت أكثر من مرة، من الأمور الخاطئة حيث تتراكم الرطوبة والهواء والشوائب الأخرى، التي تأتي من المواد الغذائية أو الموجودة بالفعل في الزيت على السطح، ما يتسبب في حدوث فقاعات في الزيت.

- إهمال تجفيف الإناء من الماء بعد غسلة جيدا قبل استخدامه، حيث يتفاعل الماء جيدًا مع الزيت، كما أن أي بقايا من المنظفات ستؤدي إلى تدهور الزيت وتحفيزه على تكوين الرغوة والفقاعات.

- من الأخطاء الشائعة أيضا، تغطية الزيت في أثناء القلي، حيث يمكن أن تتسبب في فساد وفوران الزيت.

- استخدام الأواني المصنوعة من النحاس والحديد، لأن هذه الأواني غير مخصصة للقلي، لأنها تتصاعد منها أبخرة سامة تتفاعل مع الزيت.

- تسخين المقلاة على النار وهي فارغة، يتسبب في حدوث تفاعلات كيميائية في الزيت، ما يعزز من إنتاج مركبات ألدهيدية، تؤدي إلى ظهور الرغوة على سطح الزيت، وجوانب المقلاة ثم فورانه.

- يتسبب قلي الأطعمة الغنية بالدهون التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، إلى حدوث فوران في الزيت، وكلما زاد الإفراط في قلي هذه الأطعمة، تزداد الرغوة.

- يحدث تأثير الرغوة بسبب تفاعل الليسيثين الموجود في صفار البيض مع الأطعمة التي تحتوي على البيض مثل البانية، حيث إنه ينتقل إلى الزيت أثناء القلي، ويعمل على استقرار وتبخير فقاعات الزيت القوية إلى السطح، ما يؤدي إلى فوارنه.