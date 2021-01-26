غادة عبدالرازق مثلها الأعلى.. أبرز معلومات عن رنا رئيس بعد إصابتها بكورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة رنا رئيس إصابتها بفيروس كورونا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث كتبت، «إيجابي كورونا.. رجاء كل من خالطني الفترة الماضية إجراء فحوصات.. وربنا يحفظنا جميعاً»، وفيما يلي أبرز المعلومات عن رنا رئيس بحسب موقع السينما.

معلومات عن رنا رئيس

» ولدت رنا رئيس في الـ 14 ديسمبر 1999، أي تبلغ من العمر 21 عاما.

» تعتبر والدتها هي مثلها الأعلى في كل شيء.

» والدتها هي زينب حسن التي تعمل في مجال الماكياج في الوسط الفني.

» أحبت عالم الفن بسبب والدتها، التي كانت تحضر معها إلى أماكن التصوير.

» ولدت في القاهرة.

» أول أعمال رنا رئيس كان في عام 2017.

» في هذا العام شاركت في عملين دراميين، هما «وضع أمني» مع الفنان عمرو سعد والمسلسل الثاني هو «أرض جو» مع الفنانة غادة عبد الرازق.

» وفي 2018 شاركت رنا رئيس في مسلسل «كلبش ج2» مع الفنان أمير كرارة، ومسلسل «بركة » من جديد مع الفنان عمر سعد.

» تعشق الفنانة غادة عبدالرازق، وتعتبرها مثل أعلى.

» حلمها أن تصبح فنانة كبيرة وشهيرة لها العديد من الأعمال.

في عام 2019 قدمت رنا رئيس دور في مسلسل «شبر مية» بدور نور ابنة الفنانة نجلاء بدر بالمسلسل، كما شاركت في مسلسل «بركة»

» يعتبر عام 2020 هو انطلاقتها وانتشارها الحقيقي في أكثر من عملين دراميين.

» قدمت رنا رئيس في عام 2020 مسلسل «سلطانة المعز» الذي عرض خلال موسم رمضان مع الفنانة «غادة عبد الرازق»، المسلسل الثانى هو مسلسل «ليالينا 80» خلال رمضان أيضا، أما المسلسل الثالث فهو مسلسل «الحرامي» وعرض على إحدى المنصات الإلكتورنية وهو من بطولة الفنانة رانيا يوسف.

» من المقرر عرض مسلسل «نجيب زاهي زركش» لها في 2021.