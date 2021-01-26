مها الصغير تلجأ للدعاء بعد تدهور حالة والدها: اللهم أحطه بلطفك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لجأت الإعلامية مها الصغير إلى الدعاء والتوسل لله، لإنقاذ حالة والدها خبير التجميل العالمي محمد الصغير، بعدما تدهور حالته بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشاركت «مها» متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الدعاء لوالدها: «بسم الله الشافي بسم الله الكافي.. بسم الله المعافي بسم الله القادر على كل شيء.. اللهم اجعل يدك ويد رسولك محيطة به وأطباؤه.. اللهم أحطه بكرمك ولطفك وجودك.. يا من تقول للشيء كن فيكون».

وتفاعل معها متابعوها وأصدقائها من الوسط الفني بالدعاء له، ومنهم الفنانة مي نور الشريف، والفنانة علا رشدي والإعلامية ريهام سعيد وغيرهما من المتابعين.

وتدهورت الحالة الصحية لخبير التجميل العالمي محمد الصغير، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ يعاني حاليًا صعوبة في التنفس، ومشكلات بالرئة، ويشرف على علاجه فريق طبي متخصص.

مها الصغير تتحدث عن قصة حب والديها

وبالأمس نشرت «مها» صورة تجمع والدها محمد الصغير بوالدتها، عبر حسابها على «إنستجرام»، روت من خلالها تفاصيل قصة حبهما التي شهدت العديد من المواقف التي تدل على الحب والوفاء.

وجاء من ضمن الرسالة التي نشرتها مها الصغير: «فيه حاجة مهمة أوي عايزة كل العالم يعرفها، وأكيد مش هعرف أكتب الكلام ده تاني.. أبطال القصة دي هم أبي وحياتي كلها، واللي يعرفني كويس، يعرف أن محمد الصغير مش أبويا بس هو حب عمري، والبطلة التانية هي أعظم ست في العالم، ملكة العلايلي.. قصه حب عشتها على مدار كل يوم وكل ثانية لغاية اللحظة، حتى لما اتطلقوا كنت عارفة إنه بيحبها، وهي بتحبه، وعمري ما شفته أو شفتها سعيدة، غير وهي مراته».

وتابعت: «المهم أمي اتجوزت أبويا وهي من عائلة أرستقراطية، وهو من عائلة بسيطة، وتحدت أهلها وقاطعوها، وهو لم يكن معه سوى 100 جنيه، وحصل مشاكل واتطلقوا من 22 سنة، ويوم ما تعب وهو حواليه ناس كتير أوي «بس في الأفراح فقط»، طلب مني أطلب أمي في التليفون، وطلب يشوفها، وجت له على طول.. يوم ما حس أنه ضعيف أوي وتعبان بجد طلب ضهره وسنده اللي بجد، مش في المنظرة».