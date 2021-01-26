«عربية مدمرة».. مي حلمي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد الحادث: ادعوا لأخويا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت المذيعة مى حلمي، عن تفاصيل حالتها الصحية بعدما تعرضت لحادث على طريق المنصورية.

ونشرت «مي» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة لسيارتها بعد تعرضها للحادث، قائلة: «شكرا لكل الناس الي بتسأل عليه بعد الحادثة أنا الحمدلله بخير كدمات بسيطة.. ادعو بس لأخويه أرجوكم علشان تعبان أوي وفي المستشفى».

ونشرت «حلمي» صورة عبر خاصية القصص المصورة معلقة: «معلش اعذروا اختفائي بعد ما خلصنا تصوير الإعلان عملت حادثة كبيرة أنا وعمرو وإحنا راجعين على طريق المنصورية الحمد لله كدمات بس من أصحابنا تعبان أوي وفي المستشفى هو وعمرو ادعولنا أرجوكم».

حادث مي حلمي

وكان مصدر أمني أوضح إن المذيعة مي حلمي تعرضت لحادث سير على طريق المنصورية، وكانت تستقل السيارة بصحبة اثنين من أصدقائها، اللذين أصيبا بكدمات وسجحات بالغة، ونقل أحدهما إلى المستشفى لإسعافه.

وكشف المصدر الأمني أن حالة المذيعة مستقرة تمامًا، فهي لم تتعرض سوى لسحجات طفيفة في مناطق متفرقة من الجسد، ولم تستدع دخولها المستشفى.

وذكر المصدر، أن الحادث أحدث تلفيات في السيارة التي كانوا يستقلونها، وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الحادث.

انفصال مي حلمي ومحمد رشاد

وكانت المذيعة مي حلمي، تعرضت لسيل من الانتقادات والهجوم، عقب إعلان انفصالها عن المطرب محمد رشاد، نجم آرب أيدول، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورين لفتاتين يتحدثن عن أزمتها مع رشاد، وعن انفصالهم ما جعلها تتوعد بتقديم بلاغًا لمباحث الإنترنت.