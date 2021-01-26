«ماتت قدام عينيها».. طفلة تودع الحياة بعد 19 يوما و«الأم»: الإسعاف اتأخرت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مأساة كبيرة لم تقوى على تحملها، إذ أرادت أن يُصبح حلمًا وستفيق منه بعد بضع دقائق، حيث فقدت سيدة بريطانية تدعى ميجان ثروب، تبلغ من العمر 25 عامًا، التي تدير شركة Coast Coffee، وزوجها كريس لو، البالغ من العمر 30 عامًا، الذي يعمل على تقطيع السمك في حظيرة أسماك محلية، ابنتهم الرضيعة عقب 19 يوما فقط من ولادتها.

تأخرت سيارة الإسعاف فحاولت إسعافها

فقدت الرضيعة إيفا، حياتها أمام أعين والديها، إذ طلبت الأم سيارة الإسعاف، والتي تأخرت أكثر من 35 دقيقة، فيما حاولت اسعافها بالإنعاش القلبي الرئوي، بمساعدة معالج مكالمات خدمة الإسعاف، معتقدة بأن المتطوعين المدربين كانوا في الطريق إليهم، وفق «ميرور»البريطانية.

علمت ميغان ثروب وشريكها كريس لو أن أحد المستجيبين الأول كان في الشارع وقت وقوع المأساة ولكن لم يتم استدعاؤه بسبب السياسة، ليكن الأمر صادمًا لها، إذ تم إخبارهم أن المنقذين المجتمعيين لا يتم إرسالهم إلى القضايا التي تنطوي على أطفال لأنهم قد يجدون الموت مؤلمًا للغاية.

اعتقد الزوجان بأن التدخل المبكر كان من الممكن أن ينفذ حياة طفلتهم الرضيعة، ولكن لم يمر الأمر مثلما توقعا، إذ استغرق الأمر 35 دقيقة حتى تصل سيارة إسعاف إلى منزلهم في أنستروثر، وقالت الأم المكلومة على ابنتها: «طب الأطفال مهم تمامًا مثل أي شخص آخر، ومن الظلم أنه لم يتم منحها نفس فرصة البقاء على قيد الحياة مثل غيرها، خدمة الإسعاف إنها تقوم الآن بمراجعة دور المستجيب الأول ، بما في ذلك ما إذا كان بإمكانهم حضور حالات الأطفال».

الأم تروي كواليس 35 دقيقة مرعبة في حياتها

حالة من الذعر دخلت بها الأم، التي حاولت الركوض نحو طفلتها التي سرعان ما توقفت عن التنفس: «ناقش معالج مكالمات الطوارئ بهدوء إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وطلب مني تطبيق ذلك على إيفا، انتظرت والدتي بيأس ظهور المستجيب الأول لأنها كانت ترى الضغط الذي كنت أحمله، إلى أن توفيت أمام عيني وبين يدي».