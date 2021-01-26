«أوعى ترميه».. 8 فوائد لقشر اليوسفي يحميك من أمراض السرطان والقلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

في تلك الأيام الشتوية لا يخلو بيت من فاكهة اليوسفي، التي تحتوي على قيم غذائية كثيرة لعل أهمها فيتامين سي ومعادن مثل الحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم، وهناك قشرة ثمرة اليوسفي الغنية أيضًا بالفوائد ولكن لا يعلم ذلك الكثير الذين يتخلصون منها ويحتفظون فقط بثمرة الفاكهة.

اكتشف عدد كبير من العلماء فوئد مذهلة لقشرة اليوسفي بحسب موقع webmd ، ولذلك ننصح بعدم التخلص منها للأسباب التالية:

فؤائد قشر اليوسفي

يحتوي قشر ثمرة اليوسفي على مادة الفلافونويد التي تعد كلمة السر في الحماية من أمراض السرطان والقلب.

تساعد على تخفيض الكوليسترول الضار في الجسم بشكل فعال.

يستخدم الصينيون قشر اليوسفي في علاج الكثير من المشاكل منها الجهاز الهضمي كالانتفاخ والشعور بالامتلاء في البطن

يعالج أيضًا التجشؤ والفاقة والغثيان والتقيؤ وفقدان الشهية والشعور بالاختناق في الصدر وطرد البلغم.

تساعد القشور على هضم الطعام وتمنع الشعور بالامتلاء والتعب بعد الأكل.

يعتبر قشر اليوسفي مفيدًا جدًا للبشرة، وبخاصة لمن يعاني من حب الشباب، عليه طحن القشور واستخدامها في صنع قناع وجه للحصول على أفضل طريقة.

يساعد فيتامين سي والخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في قشر اليوسفي على قتل البكتيريا

تساعد قشور اليوسفي أيضًا في إبطاء عملية الشيخوخة بسبب وجود فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

طريقة تخزين قشر اليوسفي

يمكن تجفيف قشور اليوسفي في الفرن على نار خفيفة تصل إلى درجة حرارة (50 درجة) لمدة ساعتين تقريبا، ثم بعد ذلك يحفظ في مكان جاف وبارد، ويمكن أن نضعه في الثلاجة أيضًا لضمان بقائه لفترة أطول.

يمكن أيضًا إضافة 1-2 جرام في كوب من الماء المغلي وشربه بعد وجبة الرئيسية.