«لايف كوتش»: الرجال نرجسيون أكثر من السيدات.. والسبب التربية الخاطئة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت نهال حسين، لايف كوتش، إن الزوج النرجسي يحاول دائما الحصول على مدح لضمان استمرار تضخم ذاته، ويجب التوقف على فعل ذلك له حتى يتم التوقف عن استغلاله للأشخاص المحيطين به، كما أن معرفة نرجسية الشخص تريح الآخرين عند التعامل معه، لأنهم يعرفون عيوبه ويتعايشون معه دون فقدان شخصيتهم.

النرجسية أكثر في الرجال من السيدات

وأضافت «حسين» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية dmc، أن الزوجة لن تتأثر بذم زوجها النرجسي، لأنها تعلم أنه شخص نرجسي، وهذا عيب دائم فيه، مشيرة إلى أن هناك طريقة معينة للتعامل مع الشخص النرجسي، وهي أن يتوقف عن التفاعل مع الشخص النرجسي، منوها أن النرجسية تكون أكثر وأخطر في جانب الرجال أكثر من السيدات.

وأكد أن النرجسية يكتسبها الشخص بسبب التربية الخاطئة سواء عن طريق التدليل الزائد أو الإهمال الزائد من جانب الأسرة.

النرجسي يختار ضحاياه بعناية

وتابعت، «يتم اكتشاف الشخص النرجسي من خلال بعض الأمور، ولكن ليس في أول التعارف في العلاقات ويكون الشخص النرجسي مهتم بذاته وشخصيته وجذاب، ويحاول إثبات ذاته أمام الجميع ويختار ضحاياه بعناية ويقوم باستغلالهم».

وواصلت، «العلاقات مع الشخصيات النرجسية تصيب بأمراض صحية ونفسية وتؤدي إلى الذهاب إلى العيادات النفسية، والشخص النرجسي لا يعترف بأي نقص فيه وأنه الأذكى دائما، ويرى أي انتقاد له على أنه عداوة ومحاولة للهجوم عليه، كما أن الشخص النرجسي تركيبه العقلي مختلف ويفكر بطريقة معينة صعبة التغيير ويكون دائما شخص محتال وأحيانا يقوم بالتحايل على الطبيب النفسي».

واستطردت، «الشخص النرجسي يكذب كثيرا ونادرا ما يتم اكتشافه ويعاني دائما من مرض حب السيطرة».