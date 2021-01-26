«توفى الضيف خلال لقائهما».. محطات بارزة في حياة الإعلامية آية عبدالرحمن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف صادم تعرضت له الإعلامية آية عبدالرحمن، أثناء مشوارها الإعلامي الذي بدأ قبل قرابة الـ10 أعوام، ففي الوقت الذي عكفت على تجهيز حوار مصور مع أحد المسئولين في مقر عمله، سقط على الأرض ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وروت «آية» تفاصيل ما تعرضت له خلال حلقة برنامجها المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إذ قالت أنها كانت مكلفة بإجراء حوار مصور تلفزيونيًا، مع شخص وصفته بـ«محترم جدًا»، ومع بداية تسجيل الحوار لاحظت علامات التوتر والتعرف على الرجل بشكل كبير، فطلبت من زملاؤها إيقاف التصوير، وطلبت من الرجل التوقف حتى يجمعا افكارهم سويًا، ويستطيع إكمال الحوار بشكل جيد، ثم يعودوا لاستئناف الحوار.

وتابعت «آية»، أنه بعد فترة قصير طلب الرجل استكمال الحوار، وعرض عليها أيضًا ضرورة التصوير مع عمال مكان الجولة الذين يرأسهم في العمل، ثم بدأ الحوار، وبعد مجموعة من الأسئلة تفاجئت بهذا الرجل يسقط على الأرض متوفيًا، في أقل من 30 ثانية.

«الحياة مش مستاهلة، والدنيا دي كلها متستاهلش» بهذه الكلمات ختمت «آية» تعليقها على الموقف الصادم، خلال مشوارها الإعلامي الذي تخلله أيضًا عدد من المحطات البارزة في حياتها، إذ تعد المذيعة آية عبدالرحمن من أبرز الوجوه الشابة إعلاميًا.

أدرات لقاء السيسي مع شباب العالم

في العام 2017، كانت الإعلامية آية عبدالرحمن ضمن المذيعين المشاركين في جلسات منتدى شباب العالم، وفي النسخة الثالثة بالمنتدى في العام 2019، كان لها حضورًا خاصًا، إذ أدارت اللقاء المفتوح بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجموعة من شباب العالم بمختلف جنسياته.

وعلقت على مشاركتها بهذا اللقاء، كما نشرت صور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» قائلة: «واللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. أولًا تشرفت بإدارة اللقاء المفتوح بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبين مجموعة من شباب العالم بمختلف جنسياته خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.. وثانيًا بتوجه بالشكر لإدارة المنتدى المحترفة على ثقتهم وبشكر كل شخص قالي كلمة جميلة بعد الجلسة».

إصابة آية عبدالرحمن بكورونا

وفي شهر مايو الماضي، أعلنت الإعلامية آية عبدالرحمن، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ كتبت: «الحمد لله، تم التأكّد من إصابتي بفيروس كورونا. ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة، وهرجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا».

وتفاعل معها متابعوها في التعليق لها وقتها، بالشفاء والصحة لها، وعقب مرور قرابة أسبوعين من إعلان الإصابة تعافت المذيعة من الفيروس.