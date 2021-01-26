من أجل الوقاية.. 7 أشياء احذر القيام بها في موسم الأنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يصاب الكثير من الأشخاص بالأنفلونزا خصوصا في فصل الشتاء، ولأجل الوقاية أو التعافي سريعا حال الإصابة، يجب معرفة الأشياء التي لا يجب فعلها في موسم الأنفلونزا، وهي كالتالي كما ذكر موقع "readersdigest".

1- لا تلمس أي جراثيم "غير مرئية":

يمكن أن تعيش الأنفلونزا على الأسطح الصلبة لمدة تصل إلى ساعتين، مثل مقبض باب الثلاجة وأزرار الميكروويف وقوائم المطاعم وحوض المرحاض العام ومقابض الأبواب، ووجدت دراسة نشرها المعهد الوطني للصحة والتي فحصت أكثر من 3000 طفل أن معقم اليدين بعد ملامسة هذه الأشياء يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بالأنفلونزا.

2- لا تهمل والديك:

والداك بحاجة إلى اهتمامك بهم خصوصا في موسم الأنفلونزا، وذلك نظرا لكبر سنهم، وبالتالي فإن جهاز المناعة لديهم في أضعف حالاته، لذا يجب على والديك وأجدادك اتخاذ تدابير احترازية إضافية ضد المرض.

4- لا تهمل الحصول على اللقاح:

يقول مدير مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، الدكتور توماس فريدن، إن لقاح الإنفلونزا فعال بنسبة 62 في المائة فقط في الحد من أعراض المرض، لذا يجب أن تتأكد من حصولك عليه.

5- لا تتغاضى عن قوة الزنك:

حتى نقص الزنك الخفيف إلى المعتدل يمكن أن يضعف جهاز المناعة، لذا جرب تناول بعض الشوكولاتة الداكنة أو حفنة من الفول السوداني للحصول على جرعة صحية من هذا المعدن الأساسي.

6- لا تتجاهل تناول حساء الدجاج:

يحتوي حساء الدجاج على السيستين، وهو مركب يساعد على ترقق المخاط وتخفيف الاحتقان.

7- لا تنس الضحك:

يقلل الضحك من مستويات هرمونات التوتر في الجسم مع زيادة نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى، لذا يعد الضحك هو أفضل دواء بعد كل شيء.