كورونا اليوم: علاج صيني يحارب الفيروس.. وبخاخ أنف يمنع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

علاج صيني يحارب الفيروس

توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة أخرى تدعي فعالية الطب الصيني التقليدي في علاج أعراض "كوفيد-19"، وفقا لـ"timesofindia".

قام خبراء في جامعة قوانغتشو للطب الصيني وجامعة يونان للطب الصيني بفحص وتقييم دور هذا الطب الصيني التقليدي المسمى مسحوق Yinqiao في علاج الأعراض الشديدة لـ"كوفيد-19"، وهو عبارة عن تركيبة من الخصائص الطبية المختلفة التي تساعد في علاج أمراض الجهاز التنفسي الحادة وإصابات الرئة وتخفيف التليف الرئوي، ويمكن أيضًا تحسين الاستجابة المناعية للفيروسات.

بخاخ أنف يمنع المرض

في الوقت الذي يتم فيه إعطاء لقاح فيروس "كوفيد-19" في مختلف أنحاء العالم، طور علماء بريطانيون رذاذًا جديدًا للأنف يمكن أن يمنع الإصابة بفيروس "كوفيد-19" لمدة تصل إلى يومين.

وفقًا لموقع "thehealthsite"، يخطط العلماء لتوفير بخاخات الأنف هذه بدون وصفة طبية في الصيدليات في غضون بضعة أشهر، في نوفمبر من العام الماضي، أعلن الباحثون الذين يعملون على الاكتشاف منذ أبريل 2020، أن التجارب المعملية أظهرت أن الرذاذ منع عدوى فيروس كورونا من الانتشار لمدة تصل إلى 48 ساعة، ويعتقد الفريق البحثي أن استخدام البخاخ أربع مرات في اليوم سيكون كافياً للحماية العامة، رغم أنه آمن بما يكفي ليتم استخدامه كل 20 دقيقة إذا كان في بيئة شديدة الخطورة ومكتظة بالسكان مثل المدارس.

كيف يكون مذاق الطعام عندما تصاب بكورونا

معظم المرضى الذين أفادوا بفقدان حاسة التذوق ادعوا أن طعامهم ذاق مثل الورق أو الكرتون، وفقا لموقع "timesofindia".

وبحسب ما ورد، لم يكن بعض الناس قادرين على تذوق أي شيء على الإطلاق، بينما اقترح البعض الآخر أن يبدأ تذوق الطعام بشكل لطيف، اختبر الجميع أشياء مختلفة عندما فقدوا القدرة على شم وتذوق الطعام، ولكن من بين كل شيء، ادعى معظم الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا أن طعامهم كان مذاقه مثل الورق أو الورق المقوى "الكرتون".

6 عادات شخصية أثبتت قدرتها على وقف انتشار كورونا

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في توصياتها قدم موقع "eatthis" قائمة بعدد من النصائح والعادات الشخصية للحماية من فيروس كورونا والمساعدة على وقف انتشاره.

ارتداء الكمامة.

ممارسة التباعد الاجتماعي.

تجنب التجمعات.

غسل اليدين.

تغطية الأنف عند السعال والعطس.

تنظيف الأسطح.