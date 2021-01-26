"ورق وكرتون".. كيف يكون مذاق الطعام عندما تصاب بفيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قائمة أعراض كورونا "كوفيد 19" طويلة جدًا، بعض العلامات والأعراض شائعة، بينما يلاحظ البعض الآخر في حالات نادرة أعراضا أخرى، مثل الإسهال والطفح الجلدي.

على الرغم من عدم وجود حالتين متماثلتين من حالات الإصابة بفيروس كورونا، فإن معظم المرضى الذين أفادوا بفقدان حاسة التذوق ادعوا أن طعامهم ذاق مثل الورق أو الكرتون.

كيف يكون مذاق الطعام عندما تعاني من الفيروس؟

وبحسب ما ورد في موقع "timesofindia، فلم يكن بعض الناس قادرون على تذوق أي شيء على الإطلاق، بينما اقترح البعض الآخر أن يبدأ تذوق الطعام بشكل لطيف.

اختبر الجميع أشياء مختلفة عندما فقدوا القدرة على شم وتذوق الطعام، ولكن من بين كل شيء، ادعى معظم الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا أن طعامهم كان مذاقه مثل الورق أو الورق المقوى "الكرتون".

في بعض الحالات الحرجة، لوحظ أيضًا أن المرضى قد أصيبوا باروسميا - وهي حالة تتميز برائحة كريهة وطويلة الأمد وتغير حاسة التذوق.

تعتبر أعراض فيروس كورونا فريدة من نوعها ونادرًا ما تظهر في أي نوع آخر من العدوى، حتى أن هذا جعل العلماء يعتقدون أن فقدان حاسة التذوق والشم هو أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد أصيب بالفيروس.

كيف يؤثر المرض على براعم التذوق

لم يُعرف بعد سبب تأثير الفيروس على براعم التذوق والشم، هذا لأنه من غير الشائع أن تؤثر التهابات الجهاز التنفسي العلوي على حاسة الشم والتذوق.

ولكن وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Annals of Internal Medicine، فإن الفيروس التاجي يدخل جسم الإنسان عن طريق الارتباط ببروتين يسمى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين II (ACE-2). ، يتواجد هذا البروتين بشكل شائع على سطح الخلايا في القلب والرئتين والحلق والأمعاء والأنف، مما قد يكون سببًا محتملاً لفقدان حاسة الشم بشكل مؤقت.

يرتبط إحساسنا بالذوق والشعور ارتباطًا وثيقًا، قد يكون هذا سببًا محتملاً لفقدان حاسة الشم يؤثر بشكل كبير على حاسة التذوق لديك.

كيف تختبر حاسة الشم والتذوق؟

إذا كنت قلقًا بشأن فقدان حاسة الشم أو التذوق، يمكنك استخدام الأدوات المنزلية الشائعة لاختبارها.

اختبار الرائحة: حاول شم الأطعمة التي لها رائحة مميزة قوية، يمكن أن تكون الأطعمة مثل حبوب القهوة أو القرفة أو الثوم الطازج خيارًا رائعًا.

اختبار التذوق: حتى لاختبار ذوقك، ابحث عن الأطعمة ذات المذاق المختلف، يمكن أن تشمل بعض الخيارات الجيدة أشياء مثل شوكولاتة الحليب والفواكه الحمضية والقهوة والرقائق.

إذا وجدت أن لديك مشكلة في التعرف على المذاق والنكهة المميزة لهذه الأطعمة المعينة، فقد تكون تعاني من فقدان حاسة الشم أو الطعم.

تم الإبلاغ عن أن الأشخاص عادة ما يعانون من فقدان حاسة الشم والذوق لمدة 8 أيام بعد الإصابة، ولكن في بعض الحالات، قد يستغرق الأمر 28 يومًا.

الخلاصة

عندما يتعلق الأمر بأعراض COVID، فهناك الكثير من الأشياء غير المؤكدة، تذكر أنه ليس كل شخص سيختبر نفس الشيء، لذلك، حتى لو لاحظت أدنى تغيير في حالتك، فمن الأفضل استشارة طبيبك والحصول على العلاج المناسب.

تتطور أعراض فيروس كورونا بشكل مفاجئ وإذا لم يتم إيلاء الاهتمام المناسب، فقد يصبح الأمر خطيرًا.