موديلات فساتين سهرة لموسم ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 يناير 2021 07:34 مساءً -

تكثر المناسبات وتزداد مع دخولنا موسم ربيع وصيف كل عام، لذا فإننا نلاحظ الكم الهائل لموديلات أجمل فساتين السهرة الراقية التي تبرز على منصات العروض من توقيع أهم الدور والمصممين العالميين.

فستان سهرة من الترتر البني والشراريب من فالنتينو Valentino



موسم ربيع وصيف 2021 لم يخرج أبداً عن القاعدة، حيث قدم لنا المصممون العالميون مجموعة مميزة من أجمل موديلات فساتين السهرة الراقية التي تزخر رقياً وتألقاً مضفية على المرأة جاذبية أخاذة وإطلالة لا مثيل لها.

وقد جاءت فساتين السهرة طويلة وقصيرة أيضاً وبخامات وألوان منها الكلاسيكية ومنها العصرية لعاشقات الأسلوب الترندي، بدايةً من أليكساندر ماكوين Alexander McQueen وسان لوران Saint Laurent وصولاً إلى إيلي صعب Elie Saab وزهير مراد Zuhair Murad وفالنتينو Valentino غيرهم الكثيرين.

ومن الجدير ذكره أنه كان للريش حضور قوي على منصات عروض الموسم.

تضع اليوم الخليج 365 بين يديك أجمل موديلات فساتين السهرة الراقية لربيع وصيف 2021 كي تنتقي منها ما يلائمك ويناسب أسلوبك المميز لمناسبات الموسم القادم..

تابعي المزيد: فساتين سهرة سوداء موضة شتاء 2021 للقصيرات

موديلات فساتين سهرة راقية لمناسبات ربيع وصيف 2021

فساتين سهرة راقية باللون الأسود لربيع وصيف 2021

فساتين سهرة من زهير مراد Zuhair Murad



طبعاً لن تخلو منصات العروض من موديلات فساتين السهرة باللون الأسود، فهي الحل الأمثل بالأخص لذوات الأسلوب الكلاسيكي.

وقد رصدناها بأسلوب شبابي عصري ضمن عرض زهير مراد Zuhair Murad وإيلي صعب Elie Saab من خلال فساتين بتصاميم قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف. والتي من الأجمل تنسيقها مع أحذية ملفتة بكعب.

تابعي المزيد: موديلات فساتين كاب للسهرة موضة 2021

فساتين سهرة راقية بألوان الباستيل العصرية لربيع وصيف 2021

فستان سهرة لون وردي باستيل من إيلي صعب Elie Saab



ما انفكت موضة الألوان مستكملة رواجها حتى موسم ربيع وصيف 2021. فظهرت من خلال تصاميم مبهرة لفساتين السهرة بألوان الباستيل بالأخص ضمن عرض إيلي صعب Elie Saab الذي قدمها بأسلوب رائع من خلال موديلات تقص الألباب وخامات ناعمة تليق بالمرأة الحالمة.

فساتين سهرة من الريش موضة ربيع وصيف 2021

فستان سهرة من الشيفون والحرير الأسود من سان لوران Saint Laurent



تناثر الريش بقوة على منصات عروض موسم ربيع وصيف 2021 من خلال أجمل موديلات لفساتين السهرة الراقية. فالريش يضفي لمسة مميزة من الأنوثة الأخاذة والنعومة اللامتناهية.

وقد رصدنا فساتين الريش بتصميم كلاسيكي على منصة عرض سان لوران Saint Laurent من خلال تصميم لفستان ميدي من الشيفون الأسود، والذي يعد مثالياً لعاشقات الأسلوب المحتشم.

كما ولفتنا الريش ضمن عرض إيلي صعب Elie Saab من خلال فستان أبيض بقصة مستقيمة وأسلوب مفعم بالأنوثة؛ حيث يليق هذا التصميم بصاحبات القامات الرفيعة.

تابعي المزيد: فساتين سهرة باللون اللأحمر موضة 2021

فساتين سهرة باللون الأحمر موضة ربيع وصيف 2021

فستان سهرة طويل باللون الأحمر من زهير مراد Zuhair Murad



كثيرات منا لا يعشقن اللون الأحمر إلا أنهن لا يجرؤن على ارتدائه ويفضلن فسايت السهرة بالألوان الكلاسيكية أو تلك الناعمة التي لا تغيب موضتها.

إلا أن منصات العروض لربيع وصيف 2021 غيرت لنا أفكارنا وجعلتنا نوجه نحو البحث عن فساتين السهرة باللون الأحمر لأروع المناسبات؛ حيث وضعت بين أيدينا أجمل الموديلات بتصاميم تناسب مختلف الأذواق.

أعجبنا فستان السهرة الأحمر ضمن عرض زهير مراد Zuhair Murad، والذي جاء بأكمام نصف طويلة منفوخة عصرية مع حزام يبرز الخصر وتطريزات أضفت عليه فخامة لا مثيل لها.

أما إذا كنت من عاشقات الأسلوب الناعم زالبسيط، اختاري من إيلي صعب Elie Saab هذا الفستان الأحمر بدرجته الكرزية، والذي يتميز بالكاب لمزيد من الأناقة.

نسقي دائماً الفساتين باللون الأحمر مع اكسسوارات ذهبية ولا تنسي أنها تناسب أكثر صاحبات البشرة البيضاء والحنطية.

تابعي المزيد:أجمل موديلات فساتين سهرة بأكمام للممتلئات