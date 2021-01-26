أحدث موديلات شنط ماركات من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 يناير 2021 07:34 مساءً - برعت اهم دور الازياء العالمية بتصميم موديلات حقائب عصرية ومن اهم الماركات لتزين اطلالاتك اليومية.

اعتمدي أحدث موديلات حقائب ماركات من وحي اكسسوارات النجمات لتكملي إطلالاتك الأنيقة والعصرية في مختلف الأوقات.



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شنطة سيرين عبد النور

سيرين عبد النور



ظهرت سيرين عبد النور بأكثر من إطلالة تعتمد خلالها شنط ماركات.



في واحدة من أحدث إطلالاتها، اعتمدت سيرين فستان بتقليمات مع سترة رمادي بدون أكمام، وأكملت إطلالتها بحقيبة ديور السوداء.



وفي إطلالة أخرى، اختارت سيرين معطف ترنش بيج وشنطة Cross برغندي بحزام السلسلة الذهبية من مايكل كورس.



وأحببنا شنطة سيرين الوردي من Valentino Garavani، والتي تتسم بالأناقة والأنوثة.

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شنطة درة

درّة



اعتمدت درة فستان صوف رمادي بتصميم ضيق وبدون أكمام، ونسقت معه شنطة بيج من فندي Fendi مع حذاء بيج بكعب عالي.



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شنطة نانسي عجرم

نانسي عجرم



ظهرت نانسي عجرم بإطلالة كاجوال بالقميص الأسود والبنطال الجينز، وأكملت إطلالتها بحقيبة سوداء مع حزام أبيض من ديور Dior.

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شنطة نوال الزغبي

نوال الزغبي



جمعت إطلالة نوال الزغبي بين الأنوثة والعصرية، حيث اعتمدت تي شيرت أبيض مطبوع وشورت جينز قصير ووشاح رمادي، ونسقت معها شنطة شانيل Chanel الرمادي بحزام السلسلة، وارتدتها بطريقة الـCross.



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شنطة نسرين طافش

نسرين طافش



مع الجمبسوت الأحمر، اختارت نسرين طافش حزام أسود وحقيبة يد سوداء من ديور Dior بتصميم أنيق وجذاب.





شنطة يارا

يارا



في إطلالة نهارية عصرية، ارتدت يارا بلوفر بسيط مع سروال قماش باللون الأخضر الزيتي، ونسقت مع الإطلالة حقيبة Cross بني من لويس فيتون Louis Vuitton.

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