مدونات الموضة المحجبات يتألقن بالفساتين الشتوية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 يناير 2021 07:34 مساءً - مع دخول موسم الشتاء تسعى كل الفتيات المحجبات للحصول على إطلالات أكثر أناقة وحشمة، ولحيرتهن في اختيار الفساتين الدافئة والمواكبة للموضة، فسوف نقدم لهُنَّ مجموعة متنوعة لفساتين الشتاء من مدونات الموضة المحجبات، ليستلهمنَ بعض الأفكار من هذه الخيارات.



فساتين اللون الأسود من نادية الخولي ودينا رزق

دينا رزق بفستان أسود للشتاء



لجأت مدوِّنتا الموضة المصريتان، نادية الخولي ودينا رزق، للفساتين السوداء في مظهرهن اليومي للشتاء؛ حيث تأنقت نادية الخولي بفستان مصمم بكاروهات اللونين الأسود والأبيض مع أكمام سوداء منفوخة، وأكملت مظهرها بحزام أسود من الجلد للخصر وحقيبة من الجلد الأسود.

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نادية الخولي

بينما تزينت دينا رزق بفستان أسود منقط بالذهبي بطريقة فاخرة، وأكملته بإكسسوارات اللونين الذهبي والأسود.

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فساتين كاجوال من آية فوزي

فساتين كاجوال من آية فوزي



اعتمدت مدونة الموضة المصرية آية فوزي عدة تصميمات لفساتين كاجوال في شتاء ٢٠٢١، ومن أبرز إطلالاتها ظهرت بفستان من القطن الرمادي ذي الرقبة المرتفعة والمزين بحزام للخصر مع قميص طويل بكاروهات اللونين الأحمر والأزرق، وجمَّلت مظهرها بإكسسوارات حيادية اللون، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ فستانًا زيتيًّا مصممًا بأكمام منفوخة مع حزام للخصر، وأكملت مظهرها بوشاح أبيض مطبع بدرجات اللون البني وحذاء رياضي باللون البيج، كما نسقت فستانًا باللون الفوشيا بجيوب ناعمة مع حزام من الفصوص الصغيرة للخصر، وبوت باللون البيج، وأكملت إطلالتها بقبعة بنفسجية مزينة بفصوص صغيرة.



فساتين سهرة من المخمل بأسلوب هدير عاطف

فساتين سهرة من المخمل بأسلوب هدير عاطف



خطفت الفاشن بلوجر والإعلامية المصرية هدير عاطف أنظارَ متابعيها على إنستجرام بعدة خيارات لفساتين شتوية مميزة لها؛ ففي أبرز إطلالاتها اختارت فستانًا من المخمل الأزرق المصمم بأكمام منفوخة مع حزام من الجلد العريض للخصر وحجاب باللون الأسود، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الفضي.

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فساتين سهرة من المخمل بأسلوب هدير عاطف

وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان ضيق من المخمل الأسود المزين بوشاح شفاف من الخلف، وأكملته بحذاء ذي كعب وباللون البيج، مع حقيبة صغيرة ذهبية.

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